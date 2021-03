Nok lovnader – no må bygginga starte

I 2017 kom dei fire borgarlege partia til Arna, for å fortelje at ny bane og veg til Voss kunne få oppstart i 2024. I valkampen sa dei 2022. No er det tilbake til 2024, og berre for vegen. No bør tida for utsetjingar vere over, skriv BT på leiarplass. Foto: Marit Hommedal / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Lovnadene om nye veg- og baneprosjekt i Hordaland har sete laust under denne regjeringa. Men i praksis har fylket, som no er ein del av Vestland, tapt kampen om milliardane i statsminister Erna Solbergs (H) tid.

Ny E16 og jarnbane på strekninga Arna–Voss og ferjefri E39 mellom Os og Stord har blitt utsett ei rekke gonger. Denne veka skjedde det igjen.

Difor kan det vere klokt å la sjampanjen ligge ei stund til, sjølv om Solberg onsdag kunne fortelje at båe prosjekta no er inne i den første perioden i den nye versjonen av Nasjonal Transportplan (NTP).

Les også Vil bygge både Hordfast og ny vei og bane til Voss

Likevel er dette eit framsteg, noko som òg gjorde at Voss-ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap) feira med kake. I gjeldande NTP er dei to prosjekta plassert i andre delen.

Ifølgje Solberg kan arbeidet med ny E16 mellom Arna og Trengereid kome i gang i 2024. Det er den minst rasfarlege strekninga. Ny jarnbane til Stanghelle ligg òg inne i NTP, med oppstart to–tre år etterpå.

Med dette tempoet er det svært lenge til jarnbana til Voss – og den rasfarlege delen av dødsvegen E16 – står ferdig.

Sjølv om Hordfast ikkje har like stor støtte i folket som E16, er det svært viktig at Solberg og regjeringa står fast på at prosjektet skal byggast.

Prosjektet er svært viktig for å utvikle landets viktigaste eksportregion. Ferjefri E39 mellom Bergen og Stavanger er det viktigaste grepet for å få dette til. Difor er då òg prosjektet det mest samfunnsøkonomisk lønsame i landet.

Politikarar skal ikkje berre gjere det som er populært, men òg det som gjev vinst for folk og økonomi på sikt. Det er kjernen i politisk leiarskap, og det viser Solberg og regjeringa når dei står ved dette prosjektet.

Prioriteringa av to så store prosjekt i same fylke vil venteleg føre til motstand i andre delar av landet. Det er mange som kjem til å kjempe for å endre utkastet til NTP i så måte.

Det vil krevje klokskap og hardt arbeid for å sikre at det ikkje skjer. Då må vestlendingane stå saman i kampen for båe prosjekt, og ikkje tru at dei vil stå betre rusta om dei ofrar det dei sjølve ikkje har mest nytte av.