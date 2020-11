USA må trekke støtten til israelsk okkupasjon

Amerikansk støtte til annekteringene på Vestbredden er en trussel mot både israelsk og palestinsk sikkerhet.

USAs utenriksminsister, Mike Pompeo, besøkte okkuperte palestinske og syriske områder i forrige uke. Foto: Patrick Semansky / Reuters

Onsdag forrige uke besøkte USAs utenriksminister, Mike Pompeo, områder på Vestbredden og Golanhøyden.

Med dette besøket følger han opp sine egne uttalelser fra november i fjor: USA mener ikke lenger at Israels okkupasjon av disse områdene er ulovlige, og vil ikke hindre Israel i å annektere dem.

Denne politikken er en katastrofe for palestinerne, men øker heller ikke israelernes trygghet.

Palestinske aktivister protesterte med ballonger i det palestinske flaggets farger. Foto: Mohamad Torokman / Reuters

Å begrave den eneste realistiske fredsavtalen, tostatsløsningen, er en kortsiktig seier for Israel.

Helt siden 1978 har USA ment at de israelske bosettingene på Vestbredden strider mot internasjonal lov og er til hinder for en fredelig løsning.

Det samme har blant annet FN og Den internasjonale domsstolen i Haag, og nesten hele det internasjonale samfunnet.

Under Donald Trumps presidentskap har USA altså snudd. Verdens største militærnasjon anerkjenner nå områdene som israelske.

Det amerikanske Utenriksdepartementet fastslår at produkter som er produsert i de okkuperte områdene kan merkes med «made in Israel», og Pompeo anklager dem som krever sanksjoner mot overgrepet for å være «antisemittiske» og «hatefulle».

Det har han ingen dekning for. Å annektere land, altså å okkupere andre nasjoners områder, for så å ensidig erklære dem som sine egne, er forbudt etter internasjonal lov.

Da Russland annekterte Krim-halvøyen i 2014, ble de møtt med sterke sanksjoner fra EU og USA. USA innførte en omfattende økonomisk boikott av Krim-relaterte russiske selskaper, og senest i 2020 oppdaterte de svartelisten av russiske politikere og forretningsmenn.

Reaksjoner fra det internasjonale samfunnet er likevel ikke den eneste konsekvensen USAs velsignelse av annekteringen kan få.

En slik fremferd ødelegger et hvert håp om å få til en fredelig tostatsløsning i området, hvor Israel og Palestina kan eksistere side om side.

Det har i årevis vært sterke spenninger mellom nasjonene. Nå som den diplomatiske og demokratiske fredsprosessen brytes, vil radikaliseringen og volden sannsynligvis øke.

USAs støtte til annekteringen er derfor et kraftig tilbakeslag for folkeretten, men også en trussel mot innbyggernes sikkerhet – på begge sider av konflikten.