Universitetet i Bergen må bygge opp igjen tilliten

Universitetet i Bergen skal no granske Praktikk-saka. Hemmeleghaldet i prosessen lovar ikkje godt.

Avgått UiB-rektor Dag Rune Olsen har fått mykje kritikk for sitt arbeid med å kjøpe opp selskapet Praktikk AS. Føremålet med selskapet var godt, nemleg å skaffe praksisplassar i arbeidslivet for studentar ved universitetet.

Prosessen var derimot under ein kvar kritikk, slik ein serie artiklar i Bergens Tidende og Khrono har vist. No skal universitetet rydde opp, men også dei snublar i denne saka.

Avtaleutkastet kunne gje Praktikk-eigar Tom Knudsen inntil 20 millionar kroner, og blei tydeleg kritisert frå både Kunnskapsdepartementet og administrasjonen ved universitetet for å vere lite ryddig.

Olsen og Knudsen påstod at dei hadde formalisert samarbeid med LO og NHO, noko båe organisasjonar avviser. Det blei også hevda at Vestland fylkeskommune var klar for å stø prosjektet med ein sum på fire millionar årleg. Fylkesordførar Jon Askeland og fleire andre avviser blankt påstanden.

«Arbeidsmiddagar» mellom Tom Knudsen og Dag Rune Olsen til tusenvis av kroner og med stor flyt av alkohol bidreg heller ikkje til å gje inntrykk av ein nøktern og ryddig prosess.

No har universitetsstyret vedteke mandatet for ei ekstern gransking. Den granskinga er heilt naudsynt. Men styremøtet blei lukka då mandatet skulle bli diskutert, utan at det er ein openberr grunn for det.

I eit innlegg hos Khrono kritiserer Johan Giertsen, jusprofessor ved UiB, prosessen i tydelege ordelag. Styrepapira om granskinga var heilt unnateke offentlegheit fram til klokka 14.00 torsdag, da delar blei lagt fram. Men framleis var dei mest sentrale delane av dokumenta ikkje offentlege før møtet starta.

«En offentlig debatt om opplegget for granskingen ble da ikke mulig», skriv Giertsen. Til BT seier nytilsett universitetsdirektør Robert Rastad at det var «ein feil» å sladde heile dokumentet. Det held ikkje, og no er det på tide at universitetet varslar ei heilt anna line.

Dag Rune Olsen har uansett gått av som rektor. Dermed er det ikkje avgjerande å finne ut om han framleis har styrets tillit. Det som derimot er svært viktig, er at studentar, tilsette og heile samfunnet kan ha tillit til prosessane ved byens og landsdelens store universitet.

Det må bli slutt på at dei viktige spørsmåla blir diskutert på bakrommet. Margareth Hagen, som no er rektor ved UiB, bør tydeleg varsle at styret er interessert i å bygge opp igjen omdøme og tillit.

Det arbeidet kan ikkje skje gjennom hemmelegstempla og lukka prosessar.