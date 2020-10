Regjeringen bør ta flyktningopprøret i storbyene på alvor

Byenes ønske om å ta imot flere Moria-flyktninger er en protest mot den stramme flyktningpolitikken.

Den beryktede Moria-leiren på Lesvos brant i september. – Det er åpenbart et gap mellom regjeringens ønske om å begrense asyltilstrømmingen og lokalpolitikernes vilje til å hjelpe, mener BT. Foto: Scanpix

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Syv byer ber nå regjeringen om å få ta imot 400 flyktninger fra den beryktede Moria-leiren på den greske øyen Lesvos. Fra før har regjeringen vedtatt å hente 50 Moria-flyktninger, etter at leiren brant i september.

Utspillet er en protest mot det kommunene mener er regjeringens mangel på raushet.

Det er synd om kommunenes initiativ blir stående igjen som en symbolhandling. Regjeringen bør lytte til lokalpolitikerne.

Utspillet kommer fra storbynettverket i kommunenes interesseorganisasjon (KS). Det består av de seks Arbeiderparti-ordførerne i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand, pluss Høyres ordfører i Bærum.

De har sendt brev til statsministeren, justisministeren og kunnskapsministeren, der de ber om få ta imot flere flyktninger fra Moria.

Les også Norge sender kriseteam til Moria-leiren i Hellas

Bypolitikerne viser til at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bedt Norge og andre land om å ta imot et økt antall flyktninger.

Storbyene mener Norge bør ta oppfordringen på alvor, og at «det er i pakt med norske humanitære tradisjoner når krisesituasjoner oppstår utenfor våre egne grenser».

Regjeringens mål er å oppfylle sin vedtatte flyktningkvote på 3000 flyktninger i året.

Jo flere Moria-flyktninger Norge henter hit, jo færre plasser er det dermed til flyktninger fra andre og like utsatte steder.

Hvem som skal fylle opp Norges kvote, bestemmes i samarbeid med FN. I år består kvoten av flyktninger fra Kongo, Syria og Libya.

Dersom Norge skal hente flere mennesker fra Lesvos, vil det være færre plasser igjen til dem FN mener har størst akutt behov for hjelp.

Les også Minister: Moria-leiren skal ikke bygges opp igjen

Moria er altså en del av et mye større problem. Samtidig går det ikke an å ignorere at asylsystemet i Hellas har store problemer med å håndtere den store tilstrømmingen ved EUs yttergrense.

Å bygge et fungerende mottaksapparat i Hellas er helt vesentlig. Norge må bidra med betydelige midler til dette.

Regjeringen bør i det minste gå i dialog med KS’ storbynettverk. Det er åpenbart et gap mellom regjeringens ønske om å begrense asyltilstrømmingen og lokalpolitikernes vilje til å hjelpe.

Norge kommer uansett ikke til å sprenge kvoten på 3000 om det kommer flere fra Moria-leiren. Estimatet fra UDI for 2020 ligger et sted mellom 2000 og 2200 kvoteflyktninger.

Så lenge kommunene selv ønsker å bidra i større grad, bør det være mulig å finne løsninger. Asylpolitikken bør være bygget på humanisme og fleksibilitet, og ikke reduseres til et tall.