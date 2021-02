Det må bli lettare å ta med jobben til bygda

Statstilsette i Oslo bør kunne flytte ut av storbyen og halde på jobben, meiner fleire parti. Ideen er svært god.

Er dette eit departementsbygg? I framtida kan det bli lettare å flytte jobben frå Oslo og ut på bygda, til dømes hit til Lofthus. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Sjå for deg at du har ei spanande stilling i Finansdepartementet medan sambuaren din jobbar i Utdanningsdirektoratet. Etter nokre år har de lyst til å stifte familie, og lengtar ut av Oslo og heim til Vestlandet.

Der ventar hus til meir fornuftige prisar, eit godt nærmiljø, flott natur og familie og vener. Samstundes har de ikkje lyst til å slutte i jobbane. Kva gjer de?

Om Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) får viljen sin, kan løysinga i framtida vere enkel: Flytt heim, men hald på jobben. Bjørlo kallar det «flytterett til eigen jobb» i eit intervju med VG.

Høgre kom med eit liknande framlegg til NRK, og fleire andre parti har signalisert at dei er positive til ideen. Også distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) er positiv. Sjeldan har vel dei to områda ho styrer passa betre i hop.

Pandemien har digitalisert Noreg i ekspressfart. Mange har lært kor lett det er å jobbe saman utan å sitje saman. Denne læringa kan bli nyttig for å forme ein ny og innovativ distriktspolitikk.

Mange private selskap har i dag gjeve dei tilsette lov til å arbeide frå ein annan plass enn hovudkontoret. Om staten får fart på denne arbeidsmåten og sett det i system, kan slik frivillig utflytting bli aktuelt for endå fleire.

Samstundes er menneskeleg kontakt og gode kollegaer viktig for dei aller fleste. Det er også andre uløyste spørsmål her. Bør staten stille med kontor for den som flyttar?

Skal arbeidsgjevaravgifta reknast ut frå jobbkommunen eller frå Oslo-nivået? Skal arbeidsgjevar kunne ha styringsrett og seie at enkelte stillingar ikkje kan flyttast ut?

Slike innvendingar bør ikkje kvele ein god idé. Eit av framlegga er å opprette arbeidsfellesskap i mindre kommunar eller la dei tilsette låne kontorplass hos statlege verksemder i området.

Forskarane Eirin Pedersen ved Oslomet og Kristine Nergaard ved Fafo meiner ifølgje NRK at det er lite truleg at dette vil gje den heilt store utflyttinga. Samstundes er det heller ikkje eit argument for å la vere.

Om berre eit par hundre tilsette flyttar ut, er det eit gode både for dei og for Noreg.

Slik framlegget er forma ut, gjeld flytteretten berre éin veg. Du skal med andre ord ikkje kunne ta med deg jobben frå Lotteri- og stiftingstilsynet i Førde og flytte til Oslo.

Det er fornuftig. Dette bør først og fremst vere eit distriktstiltak som ikkje endar opp med å bygge ned fagmiljø på bygdene.