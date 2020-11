Breddeidretten er dessverre godt tilrettelagt for overgrep

Den faren må landets idrettsledere være særlig oppmerksomme på.

En av sakene i VGs oversikt over overgrep i idretten er en fotballdommer i 20-årene. I oktober ble han dømt til fengsel i fem og et halvt år i Bergen tingrett for overgrep mot 27 yngre gutter. TEGNING: GUSTAV KVAAL

VG har kartlagt og systematisert dommer fra hele landet for å gi en oversikt over omfanget av overgrep i idretten.

Funnene gir en nedslående beskrivelse av en mørk side ved norsk breddeidrett. Over 200 ofre har vunnet frem i retten med saken sin de siste 15 årene, og det er naturlig å anta at mørketallene er høye.

Normalen er heldigvis det motsatte: Breddeidretten kjennetegnes først og fremst av ressurspersoner som bruker masse tid og krefter for å skape idrettsglede i nærmiljøet.

Men det må ikke gjøre landets idrettsmiljøer naive for at enkelte utnytter systemet for å skaffe seg tilgang til barn og unge.

En av sakene i VGs oversikt er en fotballdommer i 20-årene, som nylig ble dømt til fengsel i fem og et halvt år i Bergen tingrett for overgrep mot 27 yngre gutter.

Idrettsdommeren opptrådte pågående og planmessig, og opparbeidet seg systematisk tillit hos sårbare og usikre gutter.

Fremgangsmåten fremstår som typisk ut fra VGs oversikt.

«Overgripere går etter sårbare barn, og i idretten kan de raskt finne dem», sier Trond Berge Høvik i Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO).

Et viktig fellestrekk ved disse sakene er det skjeve maktforholdet mellom offer og overgriper.

Trenere, lagledere og dommere kan ha betydelig innflytelse på idrettskarrieren til ambisiøse og usikre unge mennesker.

Dette gjør breddeidretten til en arena som er lett å utnytte for kyniske overgripere.

VGs kommentator Leif Welhaven trekker også frem andre trekk ved idretten som legger til rette for overgrep:

Reiser og treningsleirer med overnatting, garderober og klubbhus som skaper tilgang, og at enkelte idrettsgrener forutsetter lette klær og en form for nærkontakt som senker terskelen for å krysse grenser.

Mange idrettsledere er dessuten viktige personer i små og tette miljøer, noe som gjør det særlig vanskelig for de unge å melde fra.

Idrettspresident Berit Kjøll viser til tydelige retningslinjer og veiledere som skal forebygge og håndtere overgrep. Det finnes for eksempel en politiattestordning som avverger at seksualforbrytere får verv i idretten.

Ingenting av dette gir noen garantier.

«Idretten speiler samfunnet. Så lenge det skjer overgrep i resten av samfunnet, vil det også forekomme i idretten», sier Kjøll til VG.

En slik holdning fremstår urovekkende passiv.

Idretten er såpass godt tilrettelagt for overgrep, at det bør kreves en helt ekstraordinær bevissthet og handlekraft hos landet idrettsledere.