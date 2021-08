Felles innsats kan gjere fadderveka betre

Fadderveka er ein viktig institusjon for nye studentar. Både dei og byen fortener ei trygg og hyggeleg gjennomføring.

Om morgonen er det heilt andre enn studentane som må ta ryddejobben i Nygårdsparken.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Nye venskap. Eit hyggeleg møte med Bergen. Fest og moro. Slik er fadderveka for tusenvis av nye studentar ved byens høgskular og universitet.

Samstundes er festbråk, tjuveri, vald og endelause mengder boss i parkane også ein del av biletet.

Les også Det haglet inn med meldinger om festbråk: – Forstår at folk blir lei

Truleg er det beste om festen held fram i parkane. No må kommunen, fadderstyra og politiet gå saman om å minimere dei negative sidene ved festinga.

Det beste er nemleg om studentane held fram med å feste utandørs. Alternativet er små hyblar og kollektiv rundt om i byen. Det gjev meir bråk i bustadområda, i tillegg til at det aukar faren for smitte.

Seksjonsleiar Arild Gundersen i Bymiljøetaten i Bergen kommune seier til BT at studentane burde bli flinkare til å rydde opp etter seg:

«Det er ikke noen selvfølge at andre skal plukke opp dritten etter dem. Jeg forstår at det er fest og masse nye folk og alkohol. Men det kan ikke være noen forbrytelse å mene at de kunne vært flinkere til å rydde.»

Les også Ny student? Her er syv råd fra erfarne studenter i Bergen.

Fadderstyra ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen har no utstyrt fadrane med bossekkar i håp om at Nygårdsparken og andre område skal sjå mindre grisete ut etter at studentane har vore der. Det er bra.

Ingen har krav på å kunne feste i byens parkar og vente at nokon andre tek ryddejobben. Her har fadderstyra eit stort ansvar.

Fadderstyra bed også politiet om å forsterke innsatsen. Dei meiner det burde vore politifolk til stades i Nygårdsparken for å passe på at folk oppfører seg fint mot kvarandre og ikkje lagar for mykje bråk seint på kvelden.

Les også Nå er fadderuken i gang: – Kjekt å se byen våkne til liv

Lars Morten Lothe, politisjef i Bergen sentrum, seier til BT at dei allereie har sett inn ekstra mannskap i fadderveka. Dei er jamleg til stades i områda der studentane festar. Han meiner også at pålegga om å dempe seg blir følgt.

Politiet kan ikkje passe på kvar einaste opne ryggsekk eller forhindre alle potensielle slagsmål.

Politiet bør likevel vurdere om dei kan gjere meir for å bidra til at fadderveka er til å leve med for naboar og andre. Når fadderstyra bed politiet om ekstra hjelp, bør dei vere på tilbodssida.

Bergen toler godt ei veke eller to med festing om hausten. Byen skal vere raus og romsleg. Men med felles innsats frå fleire partar, er det mogeleg å redusere dei negative sidene ved fadderveka.