Avtalen om Norges hjelp til vinter-OL i Beijing stinker

Idretten skal ikke være et politisk verktøy for regjeringen. Kina-avtalen bør granskes.

Statsminister Erna Solberg møtte president Xi Jinping i april 2017, da Norge og Kina gjenopptok forbindelsen etter seks års boikott. – I Norge er det et tydelig skille mellom staten og idretten. Idrettsprestasjoner skal ikke benyttes til propaganda eller som politisk salgsvare, mener BT.

Å lese NRK Brennpunkts avsløring av avtalen mellom Norges regjering og Kina, er ubehagelig.

Mye tyder på at norsk idrett ble brukt i et politisk fremstøt for å blidgjøre kinesiske myndigheter, etter at dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Til overmål skal det ha skjedd bak ryggen på styret i Norges idrettsforbund (NIF).

Avtalen er pinlig. Norske regjeringsmedlemmer gjør klokt i å holde seg hjemme når vinter-OL i Beijing åpner fredag 4. februar.

Avtalen ble underskrevet av daværende utenriksminister Børge Brende, næringsminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg på et toppmøte i Beijing i april 2017.

Der sto det blant annet at Norge skulle påta seg å bidra til Kinas innsats under vinter-OL i Beijing, med opplæring av utøvere, instruktører, trenere og dommere.

NRKs reportasje viser at 60 norske trenere og eksperter i etterkant ble hyret inn for å lære opp kinesiske vintersportsutøvere.

Mange av dem ble lønnet av Kinas idrettsmyndigheter. I dag har nesten alle sluttet. Satsingen ser ut til å ha feilet.

Kinas boikott av Norge etter fredsprisbråket var utfordrende for norsk næringsliv og eksport. Det er forståelig at regjeringen ønsket å finne en diplomatisk løsning etter seks år i fryseboksen.

Men det er ille at det etterlatte inntrykket er at regjeringen ofret viktige prinsipper for å komme Kina i møte.

Daværende idrettspresident Tom Tvedt er åpenbart provosert. Han mener den selvstendige, frie idrettsbevegelsen ble misbrukt.

Til NRK forteller han at norsk idrett ikke var involvert i beslutningen, og at idrettsstyret først fikk behandlet avtalen etter at den var signert av norske myndigheter i Beijing.

Dette er alvorlig. I Norge er det et tydelig skille mellom staten og idretten. Idrettsprestasjoner skal ikke benyttes til politisk propaganda eller som handelsvare.

I forrige uke truet organisasjonskomiteen i Beijing tilreisende idrettsutøvere med straffereaksjoner dersom de uttaler seg kritisk mot regimet. Det viser hvor lite respekt for menneskerettighetene regimet har.

Idretten bør selv granske hva som skjedde da regjeringen inngikk avtale med Kina for fem år siden.

Norsk idrett skal aldri være involvert i politisk hestehandleri. Det bør det ikke være tvil om.