Etterlatte fortjener mer medmenneskelighet og bedre systemer

Lover og byråkrati må tilpasses moderne liv som en dag skal ta slutt.

«Kommunalminister Bjørn Arild Gram lover at byråkratiet etter dødsfall skal forenkles. Men politikerne må også stille strengere krav til hvordan private tjenesteytere opptrer overfor etterlatte», skriver BT på lederplass.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Dødsfall i nær familie, enten en ektefelle, samboer eller forelder, er noe de fleste må gjennom i løpet av livet. Når dødsfallet skjer brått og uventet, kan tapet oppleves som ekstra tungt.

Da er det urimelig at byrden for de etterlatte tynges av komplisert byråkrati og motstridende regler som gjør det vanskelig å håndtere de praktiske sidene ved dødsfallet.

Både statlige institusjoner og private tjenesteytere må bli mye bedre til å hjelpe etterlatte gjennom en vanskelig tid. Litt mer medmenneskelighet kan være et godt sted å starte.

Les også Mannens plutselige dødsfall ble starten på en blytung kamp mot byråkratiet

«Jeg er i sjokk over hvordan man som gjenlevende behandles av storsamfunnet», fortalte Kirsten Sandberg Natvig i Aftenposten nylig. Hennes og andres historier avdekker dårlige systemer og mangel på omtanke hos både staten og private. Absurditeten i at det kreves inn forskuddsskatt fra avdøde personer, viser i seg selv at Skatteetaten har et stykke å gå til et minstemål av sunn fornuft.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram lover at byråkratiet etter dødsfall skal forenkles. Staten og finansnæringen samarbeider om «Altinn dødsbo», en digital, samlet informasjonskilde for arvinger. Dette er gode tiltak. Men politikerne må også stille strengere krav til hvordan private tjenesteytere opptrer overfor etterlatte.

Les også Bankene og staten sammen om «Altinn dødsbo». Skal gjøre det lettere for etterlatte å rydde opp i økonomien.

Så snart et dødsfall er registrert, sletter banken alle betalingsavtaler den avdøde hadde. Samtidig får ikke de etterlatte tilgang til verken bankkonti eller avtalehistorikk før skifteattest er utstedt, noe som kan ta flere uker. I mellomtiden kan private tjenesteytere og inkassoselskaper fortsette å sende sine krav, med purregebyr og strafferente.

Dette er krevende for alle, men som så ofte er det de minst ressurssterke som kommer dårligst ut. Etterlatte etter noen med rotete økonomi, høy forbruksgjeld eller mange utestående inkassokrav kan sjelden hyre en advokat til å rydde opp.

Politikerne må sørge for å tilpasse lovene og byråkratiet til et moderne liv bestående av en lang rekke økonomiske forbindelser, avtaler og kundeforhold. Og til det uunngåelige faktum at dette livet en dag må ta slutt.