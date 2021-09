Vegvesenet må fortelje om konsekvensane av Hordfast

Hordfast er eit godt prosjekt. Difor er det viktig å vere opne med kva følgjer vegen får langs traseen.

Dei folkevalde i Os fekk beskjed om å halde ei skisse over Hordfast-traseen gjennom Kolskogen hemmeleg. Det var ein dårleg idé, skriv BT på leiarplass.

Før sommaren fekk lokalpolitikarane i Os sjå skisser for korleis den nye Hordfast-traseen kan gå gjennom Kolskogen ved Os. Statens vegvesen bad om at skissene ikkje vart offentleggjorde.

Det er ein dårleg framgangsmåte. Skal ein så viktig veg som Hordfast ha legitimitet i folket, bør Vegvesenet vere opne med sine planar.

Prosjektleiar Sverre Ottesen i Statens vegvesen seier til NRK at dei ikkje ønskjer «unødvendig uro», når folk ser at skissene viser at bygget deira må fjernast.

Området skissene dekker har næringsbygg, barnehagar, idrettsanlegg og to skular. Ottesen seier det er vanskeleg å legge ein motorveg i dette området.

Det ligg i korta at fleire bygg truleg må fjernast. Då er det viktig at dei som kan bli omfatta av planane, blir tatt med på råd så tidleg som mogeleg.

Vegvesenet seier dei skal ha ei teikning klar om ein månads tid, og at dei då skal gå i dialog med dei som blir råka for å finne eventuelle løysingar.

Å legge ein veg gjennom eit tettbygd område vil aldri bli konfliktfritt. Dess viktigare er det at alle blir høyrde, før planane er ferdig spikra.

Slike konfliktar er sjølvsagt ikkje unikt for Hordfast. Men ikkje uventa blir likevel den brukt som argument mot heile prosjektet, av dei som er mot det i utgangspunktet.

Å skape ein bu- og arbeidsregion frå Bergen til Stavanger er ikkje eit prosjekt som nødvendigvis får stor folkeleg oppslutnad. Folk er naturleg nok meir opptatt av vegar dei brukar i dag.

Men Hordfast er viktig for heile bergensområdet, for Sunnhordland og til sjuande og sist for Noreg som eksportnasjon.

Når ein kuttar reisetida frå Stord til Bergen frå to timar til 45 minutt, fjernar ein kostnader for bedriftene og gjer at folk kan pendle mellom områda. All forsking viser at det aukar verdiskapinga båe stader, og langs traseen som i Os.

Hordfast, med den lange brua over Bjørnefjorden, vil få negative følgjer for naturen langs traseen. Slik er det med nye vegar.

Slike følgjer må sjølvsagt ikkje skjulast eller bagatelliserast.

I diskusjonen rundt Hordfast har det ikkje mangla merksemd om miljøkonsekvensane. Taparen i ordskiftet har derimot vore framtidas arbeidsplassar og verdiskaping.

Mange politikarar har her snudd kappa etter vinden.

Politikk er av og til å ta val som er upopulære i samtida, men gjev vinst for samfunnet på sikt. Å ta slike val er å vise leiarskap. Det er noko vi treng no.

Men skal slike val stå seg over tid, må ein vere open om alle sider av prosjektet. Det gjeld sjølvsagt òg Statens vegvesen.