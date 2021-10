Gode bergenspolitikarar: Belit dokker

Bergen treng ei løysing på bybanekaoset. Politikarane frå alle fløyer må setje kjepphestane på stallen.

Denne hausten skal det endeleg kome ein konklusjon i striden om kor vidt Bybanen skal gå framfor eller bak Bryggen – i alle fall om det ikkje blir endå fleire omkampar og utsettingar.

Nye utgreiingar har vist at tunnelalternativet er mogeleg å gjennomføre. Det gjev om lag lik reisetid som dersom banen går langs Bryggen. Det kan vere mogeleg å bygge med moderate kulturminneinngrep. Og det alternativet bergensarar flest ønskjer seg.

Samstundes er det liten tvil om at alternativet framfor Bryggen blir langt billegare: No ligg skilnaden på over to milliardar. Den kan også stå klar mykje raskare. Inngrepa i byen blir mindre.

Prosjektleiar Solveig Mathiesen gav fredag rapporten om tunnelutgreiing til miljøbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

Samla sett var innstillinga frå fagetaten fredag svært tydeleg: Gå vidare med dagløysinga. Den gjev minst risiko, lågast pris og raskast ferdigstilling.

Men ingen av løysingane er billege eller risikofrie. Til sjuande og sist er dette eit politisk val.

No må det valet skje.

I årevis har bystyrepolitikarane dytta dette problemet framfor seg. Det forsvinn ikkje likevel.

Både tilhengarane av tunnel og dagløysing må innsjå at dei trass alt står samla om at dei ønskjer bybane til Åsane. Nokre hundre meter med skjenegang kan ikkje stanse framdrifta.

Saka er openbert vanskeleg for alle partar. Men prestisjen har vakse seg ut av alle proporsjonar. Den største taparen i dette spelet er innbyggarane – som bystyrepolitikarane eigentleg skal stå til teneste for.

Det finst ikkje eit kompromiss her. Éi løysing må vinne. Men det går an å appellere til eit samarbeidsklima der dei som til slutt taper, opplever at vinnarsida opptrer raust og ryddig.

Det vil vere viktig for tonen i rådhuset. Fyrst og fremst vil det likevel vere viktig for tilliten innbyggarane har til at politikarane klarer å gjennomføre det dei har lova bergensarane.

Det er på tide å byggje Bybanen til Åsane.