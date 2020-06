Regjeringa på lag med fortida

Oljeblokkene regjeringa lyser ut i Barentshavet bør ikkje byggast ut.

Boreblokkene som olje- og energiminister Tina Bru (H) har lyst ut i Barentshavet er så risikofylte at dei kan auke presset for at oljenæringas skattelette blir permanent, skriv BT på leiarplass. Foto: Ørn E. Borgen

Noregs spagat mellom oljenæring, miljø og klima blir tydelegare for kvar utlysingsrunde frå Olje- og energidepartementet. Onsdag var det olje- og energiminister Tina Bru (H) sin tur. Ho vil lyse ut 136 nye oljeblokker, dei fleste i Barentshavet.

Utdelinga er høgst problematisk. Fleire av blokkene ligg i marint sårbare område. I utgreiinga av den såkalla iskanten, gav alle fagmiljø, med unntak for Oljedirektoratet, råd om la vere å bore etter olje her. Regjeringa valde likevel å trekke grensa for oljeboring lengre nord, med støtte frå Frp, Ap og Senterpartiet.

Det store spørsmålet er likevel kor ivrige oljeselskapa vil vere til å bore i desse blokkene. Barentshavet er dyrt å bygge ut. Funna må difor vere svært store for at det skal løne seg. Til dømes har Wisting-feltet blitt utsett fordi det krev ein oljepris på over 50 dollar fatet for å vere lønsamt, ti dollar over dagens oljepris.

Oljeskattepakken Stortinget vedtok tidlegare i juni kan likevel gjere dette og andre felt i Barentshavet lønsamt. Balanseprisen, altså den oljeprisen selskapa må ha for å tene pengar, blir redusert med opp til ti dollar fatet.

Endringa i oljeskatten gjeld berre for prosjekt som er utbyggingsklare innan 2023, og vil difor neppe få verknad for dei nye oljeblokkene. Difor vil utlysinga fort kunne føre til ein ny lobbykampanje for å forlenge skatteendringa. Erfaringa frå i vår viser at næringa har gode sjansar for å lykkast.

Denne politiske linja er høgst problematisk. Skattepakken gjer at utbyggingar kan bli lønsame for oljeselskapa, sjølv om dei ikkje er lønsame for samfunnet og staten.

Risikoen for at oljefelt blir verdilause aukar dessutan utover på 2020-talet. Klimakrisa gjer at ein må rekne med stadig kraftigare politiske tiltak som vil gjere fossilt brensel mindre konkurransedyktig, spesielt i Europa.

Dessutan vil olje og gass få stadig sterkare konkurranse frå fornybar energi og teknologi for energilagring.

Utlysingane av dei nye oljeblokkene er difor risikosport for det norske samfunnet. Det beste regjeringa kan håpe på, med tanke på sitt eige ettermæle, er at dei aldri blir bygde ut.