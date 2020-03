Stortinget tar ansvar i koronakrisen

Staten har stengt landet, av gode grunner. Med den første redningspakken tar Stortinget ansvaret for å hjelpe dem som tiltakene går ut over.

Publisert Publisert Nå nettopp

Samtlige partier på Stortinget stiller seg bak den første økonomiske redningspakken for ofrene for koronakrisen. Nå må Stortinget gjøre mer for å redde bedriftene, skriver BT på lederplass. Foto: Terje Bendiksby

Koronaviruset har skapt en tilstand i norsk politikk vi knapt har sett siden andre verdenskrig. I går sto alle partiene på Stortinget samlet bak den første redningspakken. Den skal avhjelpe problemene som tiltakene mot koronaviruset har skapt for økonomien.

At Stortinget står samlet i krisen, er utvilsomt en styrke for landet. Enigheten blir selvsagt gjort lettere enn i mange andre land, fordi ingen i dag trenger å betale for tiltakene. Heldig er Norge som har oljefondet.

Les også Enige om krisepakke for næringslivet

Behandlingen i Stortinget har gjort tiltakene mer sosiale enn det som opprinnelig lå i forslaget regjeringen la frem fredag. Lavlønnsgrupper, selvstendig næringsdrivende, frilansere og andre har kommet bedre ut.

Den største endringen, både i omfang og økonomisk konsekvens, ligger i permitteringsordningen. Regjeringen foreslo å redusere arbeidsgiverperioden fra 15 til to dager. Dette var svært viktig for å lette presset på de mange bedriftene som over natten har mistet sine inntekter.

Men samtidig førte endringen til at de fleste permitterte ville gå ned fra hundre til 62,4 prosent lønn allerede fra dag tre. Det ville få store konsekvenser, spesielt for ansatte i lavlønnsyrker.

Lavtlønte er det svært mange av i hoteller, restauranter og varehandelen, som er bransjene som først har merket at landet nærmest er blitt stengt ned.

At Stortinget har sørget for en bedre sosial innretning er viktig for oppslutningen om tiltakene.

Nå må Stortinget rette oppmerksomheten i enda større grad mot landets bedrifter. Til nå har tiltakene handlet om å sikre bedriftene penger til å betale regninger, sikre likviditeten, som det heter.

Regjering og storting sørger nå for økt lånetilgang og utsatt betaling av offentlige skatter og avgifter. Felles for disse forslagene er at de bare utsetter problemet. Bedriftene må selv ta tapene de blir utsatt for.

Det er urimelig. Det er staten som har stengt ned landet, om enn av svært gode grunner. Da hviler det et ansvar på staten for å hjelpe bedriftene i en periode, slik at vi har levedyktige bedrifter når koronakrisen etter hvert går over.

Det kan ta tid, og vil bli dyrt. Men det finnes ingen alternativer: Stortinget må gi bedriftene økonomisk nødhjelp, for eksempel ved å ettergi skatter og avgifter.

Den pakken bør komme raskt, for nå blør næringslivet og titusenvis av arbeidsplasser er truet.