Drapene i Las Vegas ryster verden. Tolkningen av grunnlovens andre tillegg er en av USAs store tragedier.

Las Vegas-massakren er den verste i USA i nyere tid, med 59 dødsofre og over 500 skadde. Å sende «håp og bønner for de drepte og skadde», slik politikerne oppfordrer til, løser dessverre ikke problemet.

Drapene gir nok en gang støtet til en debatt om USAs våpenlover. Den vil være like fåfengt denne gangen som etter massakren på 20 barn og seks lærere i Sandy Hook for fem år siden.

At ikke en gang drap på små barn med maskingevær klarte å rokke Kongressen til å skjerpe lovverket, viser hvor urokkelig borgerne står på sin rett til å bære rifle.

Amerikanernes forhold til skytevåpen begrunnes oftest med å henvise til grunnlovens andre tillegg. Det ble vedtatt i 1791 for å beskytte individuelle friheter og rettigheter mot overgrep fra staten.

Her heter det: «(I) en velregulert milits, som er nødvendig for en fri stats sikkerhet, skal folkets rett til å eie og bære våpen ikke være begrenset».

Formuleringen er språklig tvetydig og juridisk svak, men har gjennom historien blitt et symbol som definerer amerikanske borgeres forhold til føderalstaten. Enhver begrensning i retten til å bære våpen blir av mange ansett som et angrep på grunnloven.

I snitt dør 92 amerikanere av våpenskudd hver dag. USAs våpenlobby er mektig, og avviser at lovendringer vil endre drapsstatistikken. Holdningen er kynisk, og ikke basert på erfaring eller vitenskap.

Australia har en våpen- og frihetskultur som ligner den amerikanske. Etter Port Arthur-massakren på Tasmania i 1996, der 35 personer ble drept, innførte den australske regjeringen strenge lover for å regulere salg av automatvåpen, blant annet. Syv år etter var både drap og selvmord med håndvåpen nesten halvert.

Å endre en anakronisme som det andre grunnlovstillegget synes både logisk og nødvendig. Men både det politiske klimaet og den innfløkte prosessen for å få vedtatt nye lover i Kongressen, gjør det i realiteten umulig.

Derfor må Kongressen og delstatene lete etter andre virkemidler for å begrense skadene av den inngrodde våpenkulturen.

Et viktig grep er å heve aldersgrensen og innføre bakgrunnssjekk av våpenkjøpere. Forbud mot salg av såkalte «angrepsvåpen» til privatpersoner bør også være viktig. At vanlige mennesker skal kunne kjøpe maskingevær for personlig bruk, er absurd.

De grusomme drapstallene i USA er et trist symbol på politikkens begrensninger. Massakrene illustrerer også det liberale USAs fryktelige paradoks: Noens frihet er andres brå død.