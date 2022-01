Innleggingstal har vore misvisande. Det er svært problematisk.

Desse tala styrer korleis me lever liva våre. Dei må vise eit riktig bilete.

Over halvparten av dei innlagde med korona i Helse Bergen, er på sjukehus av andre grunnar enn korona.

I lengre tid har me fått høyre at smittetal ikkje lengre er så viktige å følgje med på. Det er talet på innlagde som betyr noko.

Det er desse tala som fortel oss om sjukehusa er i ferd med å bryte saman og som styresmaktene legg til grunn når dei vurderer smitteverntiltak.

Men også innleggingstala har meir ved seg enn ein skulle tru. Dei viser nemleg alle innlagde med koronasmitte, ikkje berre innlagde på grunn av covid. Og det er stor skilnad på dei to.

Ein stor del blir nemleg innlagd av andre årsaker, til dømes på grunn av fødsel eller psykiatri.

I Bergen gjeld dette no over halvparten av dei som er registrerte i innleggingsstatistikken. Også i store deler av fjoråret var dette tilfelle for rundt ein tredjedel av dei innlagde.

Likevel er det først no me høyrer om det. Kva som skjuler seg i denne statistikken, er nemleg ikkje kommunisert ut av helsestyresmaktene.

Tala har skapt eit bilete av at langt fleire får eit alvorleg sjukdomsforløp av viruset enn det som er reelt. Folk er til dels ført bak lyset.

Det er også misvisande i debatten som har vore om sjukehuskapasitet. Rett nok vil alle med påvist smitte krevje meir av sjukehusa fordi dei må på isolat. Men dei som berre har covid som tilleggsdiagnose, vil etter alt å dømme ikkje bli liggande i vekevis eller trenge pustehjelp.

Ein større del av koronapasientane vil aldri hamne på intensiven.

Gjennom heile pandemien har det vore vanskeleg å få informasjon om koronapasientar, som vaksinestatus og alvorsgrad.

Dette har gjort det vanskeleg for media å formidle korrekt informasjon om utviklinga i pandemien. Den misvisande statistikken føyer seg sånn sett inn i rekka av ufullstendig informasjon frå helsevesenet.

Koronastatistikk har ei særleg offentleg interesse. Den er blitt avgjerande for fridomen og kvardagen til kvar enkelt. Det må sjukehus og helseføretak ta inn over seg.

Me må kunne forvente at tala viser verkelegheita. Difor er det på høg tid at Helse Bergen framover vil dele innleggingstala opp i dei to kategoriane, sjølv om det krev meir arbeid.