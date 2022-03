Åpenhetsloven må gjelde fra dag én

Myndighetene må kunne bøtelegge bedrifter som ikke gjør nok for å forhindre menneskerettighetsbrudd.

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, ønsker ikke at virksomheter skal kunne få bot for brudd på den nye åpenhetlsoven de første tolv månedene etter at loven trer i kraft.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

1. juli trer åpenhetsloven i kraft. Loven pålegger rundt 8000 norske virksomheter å jobbe systematisk for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden.

Nå krever Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) garantier fra staten om at ingen vil bli bøtelagt for brudd på den nye loven de første tolv månedene. De mener myndighetene tilbyr virksomhetene for dårlig veiledning om hva som skal til for å etterleve loven.

Dette kravet bør ikke staten innfri. Åpenhetsloven er et stort steg i retning av et mer ansvarlig næringsliv, og det er viktig at virksomhetene kommer raskt i gang med å etterleve den. Da er trusselen om bøter et viktig virkemiddel.

Moderne produksjon av varer og tjenester forgår gjennom komplekse, globale leverandørkjeder. Det er nærmest umulig å sikre seg helt mot at underleverandører bryter menneskerettighetene eller behandler arbeidere dårlig. Så er det heller ikke dette den nye loven krever.

Les også Regjeringens lov møter motstand: Frykter pengesluk for tusener av bedrifter

Åpenhetsloven er utformet for å sørge for at virksomheter tar ansvar for egen produksjon innenfor rimelighetens grenser. Bedrifter vil ikke bli straffet for dårlige arbeidsforhold i leverandørkjeden som sådan, men stiller krav til at bedriftene innfører kontrollsystemer som gjør at kritikkverdige forhold kan oppdages.

NHO trenger derfor ikke å bekymre seg for at medlemsbedriftene deres blir bøtelagt dersom de ikke har full kontroll fra dag én.

Forbrukertilsynet har ansvaret for å følge med på at åpenhetsloven overholdes. De er tydelige på at bedriftene ikke trenger å frykte noe hagl av bøter så snart loven trer i kraft.

«Vår hovedarbeidsmetode er dialog og veiledning», sier forbrukerdirektør Trond Rønningen.

Men tilsynet må ha mulighet til å sanksjonere bedrifter som åpenbart bryter lovens bestemmelser, for eksempel ved å ikke jobbe for å få nødvendige kontrollmekanismer på plass.

Uten denne sanksjonsmuligheten vil det ta unødvendig lang tid å sikre at norsk næringsliv tar et minimum av ansvar for menneskerettigheter og gode arbeidsforhold. Hele åpenhetsloven må derfor gjelde fra dag én.