Kongen bør tale på nynorsk

Kong Harald holder nyttårstalen for 2020 på Slottet. Slike taler bør også skrives på nynorsk.

Språket til kongehuset er viktig for hele Norge.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Noregs Mållag vil stille nynorskkrav til kongehuset. En fjerdedel av kong Haralds taler bør være på nynorsk, dersom arbeidsprogrammet til Noregs Mållag blir vedtatt.

Det skriver Sogn avis.

Forslaget er fornuftig, og vil vise at kongen ikke står over språkloven som likebehandler nynorsk og bokmål. Språket er en viktig identitetsmarkør.

Kongehuset er den fremste representanten for Norge, og det er naturlig at statsoverhodet representerer det norske språkmangfoldet.

Det var kong Haakon tydelig på. Han var opprinnelig dansk, men roste den norske målreisingen.

Han er sitert på følgende fra Norsk Barneblad i 1933: «Det sprog vi taler og skriver er jo dansk. Det gaar ikke an at nægte det. Det blev jo indført av danske embedsmænd. Disse herrer burde jo selv ha lært norsk.»

Det offentlige har et særlig ansvar for å fremme nynorsk, som et minoritetsspråk.

Mange offentlige aktører svikter i dag, og bruker altfor lite nynorsk. Da bør kongehuset gå foran som et godt eksempel.

Kongehuset er flinke til å vise frem mange ulike deler av landet, men har ikke vist seg å være like opptatt av språk.

Da prinsesse Ingrid Alexandra begynte på en privatskole som ikke tilbyr nynorsk, vekket det oppmerksomhet. Da forklarte kronprinsparet at det var viktig å få en god opplæring i engelsk.

Nynorsk-opplæringen skulle foreldrene sørge for, skrev kongehuset til VG.

Taler skrevet på nynorsk er ikke det eneste kongehuset kan gjøre for nynorskens stilling.

I dag er kongehusets norske nettsider stort sett på bokmål. Her bør kongehuset endre praksis, og ha nettsidene sine tilgjengelig på både bokmål og nynorsk.

Nettsidene til kongehuset er allerede – og med rette – tilgjengelig på samisk. Den samme respekten bør vises til nynorsken. Da viser kongehuset at de er opptatt av å inkludere og representere hele Norge.