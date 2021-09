Kommunen og utbyggerne må snakke bedre sammen

Byutviklingen i Bergen er ikke tjent med så mye misnøye.

Overfor BT/E24 erkjenner byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), at plan- og bygningsetaten har forbedringspotensial. «Dersom Bergen skal vokse videre i fin fart for folk og næringsdrivende, må partene samarbeide bedre i årene som kommer», mener BT.

Det er ingen overraskelse av mange utbyggere opplever Bergen kommunens plan- og bygningsetat (BPE) som en propp i systemet. Slik har det vært i et par tiår, minst.

Men det er sjelden misnøyen kommer så tydelig til syne som i en undersøkelse kommunen og Bergen næringsråd har samarbeidet om.

Ved første blikk er undersøkelsen nokså drepende for kommunens innsats for byplanleggingen.

Halvparten av respondentene er misfornøyd eller svært misfornøyd med behandlingen av plansakene sine. Hele 70 prosent av dem mener prosessene mangler forutsigbarhet.

Svært mange kritiserer også saksbehandlerne, som mange mener er for lite tilgjengelige og fleksible.

Undersøkelsen kan ha feilkilder. Blant annet er antallet respondenter lavt, rundt 30 prosent både for delen som handler om planprosessen og den som handler om kvaliteten på saksbehandlingen.

Det lave tallet på svar er ikke grundig analysert. En faktor kan være at det noen ganger er de mest misfornøyde som lufter sin mening i slike undersøkelser.

Men at det ofte er høy temperatur mellom private utbyggere og planetaten, er ingen myte. Det erkjenner aktører på begge sider av bordet.

Undersøkelsen beskriver en frustrasjon Bergen kommune ikke kan ignorere.

Byutvikling er underlagt et komplisert regime av regler og retningslinjer, som kan skifte med vekslende politiske regimer.

De siste årene er også miljø- og klimahensyn blitt en stadig viktigere faktor i utviklingen av nye bo- og næringsområder.

Å investere i tomteareal i Bergen er en bratt og konkurranseutsatt næring, og utbyggerne tar ofte stor økonomisk risiko.

På den andre siden er det kommunens plikt å sikre innbyggerne gode og sunne bomiljøer, og å hindre spekulasjon og usunn fortetting.

Det er ikke rart prosessene knirker, når såpass ulike interesser kolliderer.

Men for utbyggerne er det viktig å huske at ambisjonene og reglene for byens utvikling er politisk ønsket og vedtatt, og nedfelt i kommuneplanens arealdel (KPA).

For byens utvikling er det likevel nødvendig at kommunen tar større ansvar for mer koordinert kommunikasjon og bedre veiledning, og ikke minst mer forutsigbarhet for utbyggerne.