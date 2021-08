Hemmelige valgkampbidrag er en uting

Alle partier må takke nei til anonyme pengegaver.

Frp er det eneste partiet på borgerlig side som ikke betaler tilbake valgkampstøtten fra «Aksjon for borgerlig valgseier».

Leder

En forening som kaller seg «Aksjon for borgerlig valgseier» har samlet inn 5,3 millioner kroner på vegne av anonyme givere. Ifølge VG, som har avdekket saken, har de gitt 1,1 millioner kroner til de fire partiene på borgerlig side.

Aksjonsgruppen nekter å oppgi hvor pengene kommer fra. Høyre, Venstre og KrF har derfor valgt å betale tilbake pengene de har fått i hemmelig valgstøtte. Også tankesmien Civita, som pengene dermed tilfaller, har takket nei.

Det er en klok demokratisk refleks, som også Frp burde følge. I stedet registrerer partiet tilbakebetalingen «med forundring», og erklærer at de gladelig mottar mer.

Frps argument er at de har «mottatt pengene på en ryddig måte», og at foreningen har forsikret om at de er gitt i tråd med bestemmelsene i partiloven. Det er i beste fall uklart.

Partiloven slår fast at politiske partier ikke kan motta bidrag hvis giveren er ukjent for partiet. Det er også ulovlig å motta penger fra utenlandske givere. Begge deler er umulig å ettergå så lenge aksjonsgruppen nekter å oppgi hvem pengene egentlig kommer fra.

Ole Gunnar Hauso, som opptrer som talsperson for«Aksjon for borgerlig valgseier», vedgår overfor VG at foreningen verken har, eller vil ha, kontroll på alle som har gitt penger.

«Hvis vi hadde fått narkopenger, så kan vi kanskje ikke garantere for at vi oppdager det», sier han, og understreker at foreningen er «lykkelig uvitende om hvem som betaler inn».

Alt dette er lite tillitvekkende.

Selv om aksjonsgruppen har funnet et slags smutthull ved å stå som formell giver, bryter slike pengegaver uansett med formålet med regelverket, nemlig å «sikre offentlighetens rett til innsyn og å motvirke korrupsjon og uønskede bindinger».

Det må innebære full åpenhet om finansieringen av de politiske partiene.

For partiene er det nettopp dette som må være det sentrale når de vurderer sine pengegaver, ikke om giverne formelt sett har lyktes med en kreativ omgåelse av enkeltbestemmelser.