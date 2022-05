Staten har utøvd elendig eierskap

De ekstreme Argentum-utbetalingene var ingen hemmelighet.

Tirsdag kunne BT vise at lederen for det statlige fondet Argentum, Joakim Høegh-Krohn, har mottatt 135 millioner kroner i godtgjørelse siden han begynte i stillingen i 2006.

Men problemet er ikke nytt.

Allerede i 2011 skrev VG om hvordan staten hadde tillatt «gullkantet millionbonus» til Argentum-toppene. Det er næringsdepartementet som formelt sett eier Argentum, og avsløringene gjorde at daværende minister Trond Giske (Ap) kalte Høegh-Krohn inn på teppet.

– Jeg har lite sans for den, sa Giske etterpå – men «aksepterte» og lot den fortsette.

Dette utløste kritikk fra Høyre, som mente den rødgrønne regjeringen var mer kritisk til lønnsnivået i private selskaper, enn de de eier selv.

I 2016 hadde Høyre selv næringsministeren i Monica Mæland. Etter et skriftlig spørsmål til Mæland om hvorvidt staten ville sørge for at bonusordningen ble avviklet, svarte hun at den fra 2011 var blitt lukket for nye medlemmer.

Medlemmer som sluttet i Argentum måtte også selge seg ut av den. Dette betydde at «ordningen er under avvikling.»

Siden dette har imidlertid bare én person sluttet. I praksis har dermed ordningen bestått nærmest urørt, til tross for at det gjennom årene har vært flere mediesaker på Joachim Høegh-Krohns vanvittige lønnsnivå.

Når raser dagens næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og en rekke stortingspolitikere mot Argentums styre. De kunne godt tatt en kikk i speilet også.

Staten har selv både innført og i årevis akseptert ordningen. Etter at den skulle avvikles gradvis for elleve år siden, har ingen fulgt opp. Vestre gikk selv hardt ut mot statlige lederlønninger tidligere i mai, med en liste over selskaper han var misfornøyd med.

Argentum sto ikke på den.

Vestre anklager styret for å være lite lydhøre, og kom med tydelige trusler om å avsette dem.

Men dersom styret gjennom flere år har neglisjert sin eiers ønske, burde en næringsminister avsatt dem for lenge siden. Staten kan ikke sette milliarder av skattekroner i et fond uten å følge opp hvordan det drives.

Når politikerne i over ti år jevnlig har blitt gjort oppmerksomme på bonusløsningen, må de selv svare for hvorfor ingenting har skjedd.

Det er ingen tvil om at Joachim Høegh-Krohns lønnsnivå har vært under all kritikk. Det har statens eierstyring vært også.