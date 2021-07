Problemene ved Straxhuset burde vært ryddet av veien for lengst

Ansatte i den tyngste rusomsorgen skal være trygge på jobb. Nå må kommunen rydde opp.

– Det er ille at det har tatt så lang tid før ledelsen ved MO Gyldenpris har tatt tak i problemene, mener BT. Foto: Marita Aarekol

Bergen kommune har åpenbart gjort en for dårlig jobb med å sikre arbeidsmiljøet ved MO Gyldenpris, det som før ble kalt Straxhuset.

Allerede i 2016 advarte Arbeidstilsynet om brudd på sikkerhetsreglene for personalet. I februar i fjor ble natthjemmet stengt, etter et omfattende varsel fra de ansatte.

Nå slår en rapport fast at varslerne stort sett hadde rett. Det var fare for arbeidernes helse og sikkerhet. Byrådet må ta funnene alvorlig.

Senteret på Gyldenpris befinner seg i nærheten av byens tyngste russcene, og har vært satt opp med dagavdeling, brukerrom, overdoseteam og natthjem.

Da det åpnet i 2012, skulle det gi trygg behandling og helsehjelp for byens mest nedkjørte rusbrukere. Huset var opplagt for dårlig rustet til å møte disse utfordringene.

Som varslerne har beskrevet, var arbeidsdagene i perioder preget av trakassering, aggresjon, våpen, tilløp til vold, og trusler om vold og drap.

Selv om de største problemene var knyttet til et fåtall individer, har belastningen over tid vært altfor tung.

Rapporten, som er laget av konsulenter i selskapet PwC, slår fast at MO Gyldenpris har et stort arbeidsmiljøproblem.

De oppfordrer kommunen til å rette opp mangler så fort som mulig. Hvis ikke MO-senteret makter å håndtere situasjonen, bør avdelingene spres på ulike steder, heter det.

MO-sentrene var et nybrottsprosjekt i Bergens rusomsorg, som i flere tiår var preget av lemfeldighet, mangel på tiltak og totalt rusanarki i Nygårdsparken.

Men snart syv år etter at russcenen i parken ble stengt, burde kommunen i enda større grad ha evaluert og justert kursen der det har vært store mangler og feilgrep.

Det er ille at det har tatt så lang tid før ledelsen ved MO Gyldenpris har tatt tak i problemene.

Utfordringene har naturlig nok skapt uro blant personalet ved senteret. En del har sluttet på grunn av belastningene.

Rapporten slår fast at mangelfull kommunikasjon fra ledelsen har skapt mistro mellom den og de ansatte. Samarbeidet mellom avdelingene har vært for dårlig.

Men det finnes lyspunkt. Rapporten viser også at de ansatte har sterkt eierskap til oppdraget, og har vilje til å styrke miljøet og samarbeidet fremover.

Skal det skje, må kommunen først og fremst sørge for å bedre de ansattes sikkerhet, og gi dem et arbeidsmiljø som også sikrer brukerne et stabilt tilbud.