Senterpartiet går i ei grønare retning, men partiet må ha meir trua på Noreg

Det er bra at partiet no stiller seg bak dei norske klimamåla, men dei bør ikkje betale andre land for å kutte utslepp.

Sp-leiar Vedum har no fått hjelp av stortingsgruppa si til å avklare at partiet skal stille seg bak dei norske klimamåla. Foto: Vidar Ruud / NTB (arkiv)

Senterpartiet har dei siste vekene skapt uro, spekulasjonar og strid om sin eigen klimapolitikk. Debatten skaut fart etter partileiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Politisk kvarter på NRK ikkje kunne svare på om Sp støttar Noregs klimamål.

Fleire sentrale Sp-politikarar, ikkje minst frå Vestlandet, har reagert kraftig. Tidlegare partileiar Liv Signe Navarsete etterlyste grønfargen i Sp-kløveren, medan stortingsrepresentant Kjersti Toppe frykta at partiet kunne bli eit «Frp light».

No kan denne delen av Senterpartiet notere seg ein markant siger. Denne veka stilte ei samrøystes stortingsgruppe i partiet seg bak det norske klimamålet om å kutte 50–55 prosent av norsk klimagassutslepp innan 2030 samanlikna med 1990-nivået, ifølgje NTB.

Samstundes seier partiet nei til å auke pumpeprisen på drivstoff. Ein auke i CO₂-avgifta her må bli kompensert med reduksjonar i andre avgifter, meiner Sp.

Dermed manglar Sp framleis ein klar plan for korleis Noreg skal nå målet om store nok utsleppsreduksjonar. Det er likevel svært positivt at partiet no stiller seg bak det norske målet, og så må dei konkretisere kva veg dei ønskjer seg til målet.

Frykta var stor for at Senterpartiet og Framstegspartiet skulle bruke valkampen på å konkurrere om å ha svakast mogeleg klimapolitikk.

Dette kappløpet er no avlyst. I staden kan partia kappast om å finne verkemidla som gjev mest mogeleg omstilling og utsleppskutt for pengane.

Senterpartiet utelukkar ikkje å bruke kvotekjøp for å unngå å ta heile utsleppskuttet i Noreg. Her bør resten av partiet lytte meir til sine folk på Vestlandet, som står nærast olje- og gassektoren.

Det er veldig lite effektivt å betale andre land store summar for at omstillinga skal stanse opp i Noreg. Pengane bør heller bli brukt her heime på ei omstilling som uansett må skje. Det er både meir økonomisk og til meir gagn for norske arbeidsfolk.

Det er bra at Sp endeleg stiller seg bak klimamåla, men partiet må jekke opp ambisjonane på vegner av Noreg.