Kommunene bør ikke lenger få nekte folk å starte kino. Mer mangfold og færre begrensninger er bra for både bransjen og publikum.

Hvem som helst bør få lov til å starte kino. Kommunenes mulighet til å bestemme hvem som får vise film, er et problem for markedet, mangfoldet og ytringsfriheten.

Høyre- og Frp-regjeringen har rett i at konsesjonskravet bør fjernes.

Ordningen tilhører gamle dager. Kommunale kinoer og konsesjonskrav oppsto den gangen kinoen var det eneste stedet folk kunne se film. Siden den gang har fjernsyn, VHS-er, DVD-er og internett gitt folk et mangfoldig tilbud som ingen kinoer kan matche. Konsesjonene har nærmest ingen verdi som kulturpolitisk verktøy.

Likevel må man fremdeles søke kommunen om lov hvis man vil vise film som næring, og kommunen kan stille krav til innhold, plassering, pris og annet.

Regjeringen legger særlig vekt på at lovverket kommer i strid med ytringsfriheten. Kommunenes krav kan være en form for forhåndssensur.

Et annet problem er at kommunene selv ofte er kommersielle aktører i samme marked. Bukken har ikke interesse av å gi havrekonsesjon til andre.

Å fjerne konsesjonskravet vil forhåpentlig gi et større mangfold. Medietilsynet skriver i sin høringsuttalelse at «vi kan se for oss etablering av Bollywood-kinoer, Netflix-kinoer, Pop-up kinoer, pornokinoer etc.». Pornokino er kanskje ekkelt, men bør ikke forbys. Mangfoldet som tilsynet skisserer, er først og fremst positivt. Markedet har godt av at breddekinoene suppleres med nisjeaktører.

Å nekte noen å vise film, er et betydelig inngrep i folks frihet. Et slikt inngrep trenger tungtveiende begrunnelser.

Begrunnelsene fra ordningens tilhengerne, veier veldig lite. Bransjeorganisasjonen Film & Kino går i front, særlig med en kulturpolitisk begrunnelse. Men det er ikke nødvendig å holde konkurrenter unna breddekinoene når filmtilbudet ellers er så godt som det er.

Bransjens frykt for useriøse aktører som selger øl og tenker profitt, bør heller ikke tillegges vekt. Det er ingenting galt med å ønske å tjene penger, heller ikke på å vise film. De kommunale kinoene selger tonnevis med sukker for å tjene penger, og kan gjerne få konkurranse fra noen som tilbyr noe mer.

Behandlingen av forslaget har en interessant politisk dimensjon, nå som Høyre, Frp og Venstre ikke lenger har flertall alene.

Dermed kan regjeringen bli avhengig av stemmene til KrF. Forhåpentlig er de ikke blitt skremt helt bort av Medietilsynets spekulering i at konsekvensen kan bli pornokino.