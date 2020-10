Folk må skjerpe seg og halde avstand

Kraftig vekst i koronasmitte viser at for mange gjev blaffen i smittevernreglane.

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) varsla nye innstrammingar, etter rekordstor vekst i smitten i Bergen. Ingen vil ha nye, inngripande tiltak, men det skjer fordi folk ikkje klarer å oppføre seg, skriv BT på leiarplass. Foto: Bjørn Erik Larsen

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Den som trudde den verste koronakrisa var over i juni, har fått seg ein solid vekkar dei siste vekene. Smittetala er på rask veg opp, og fredag hadde Bergen den største auken i talet på eitt døgn sidan pandemien byrja.

I mars og april var nok mørketala høgare, men det er ingen grunn til å tvile på at veksten vi ser no er reell. Held vi fram slik, vil vi igjen stå i fare for å fløyme over norske sjukehus, og setje tusenvis av liv i fare.

Derfor er det bra at regjeringa fredag varsla at dei kjem med nye, strengare tiltak for å bremse veksten denne veka.

Same dag varsla byrådet i Bergen fleire tiltak. Mellom anna blir det igjen forbod mot å vere fleire enn ti personar i private samkomer.

Ingen ønskjer nye inngripande tiltak. Det beste hadde vore om folk overheld smittevernreglane, slik at vi unngjekk smittespreiing. Men når det viser seg at enkelte ikkje klarer å oppføre seg, blir resultatet nedstenging som går ut over andre.

Derfor må alle no skjerpe seg. Smittevernreglane er enkle og dei same som dei har vore heile tida: vask hendene og hald avstand.

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) fortalde fredag at mesteparten av smitten i Bergen kan sporast tilbake til festar og sosiale samkomer. Noko kan òg sporast til utestader.

Men det er ikkje lett for utestadane å følgje reglane når kundane gjev blaffen. I helga måtte dei tilsette på Skau stengje utestaden og vise ut gjestene, ein gjeng studentar som ikkje ville overhalde smittevernreglane.

At byen har samvitsfulle utestader som tek situasjonen på alvor er oppløftande. Tilsvarande deprimerande er det at byen har innbyggarar som ikkje er vaksne nok til å gjere det same.

Førebels er talet på innlagde på sjukehusa relativt lågt. Men auken er kraftig. Sjølv om helsevesenet er langt betre budd til å møte ei ny smittebølgje enn i mars, er det lett å undervurdere kva problem ei ny bølgje kan skape.

Dei fleste kommunar ser ut til å ha fått på plass god kapasitet til testing og sporing av smitte. Sjukehusa har òg god kapasitet, og rutinane på sjukeheimane er skjerpa.

Men kor bra beredskapen er, får vi ikkje før smittetalet går i vêret. Den testen er det ingen grunn til å ønskje seg.