Storbritannia må følgje spelereglane som alle andre

Britane bryt internasjonal lov på veg ut av EU. Det kan ikkje land som Noreg akseptere.

Storbritannias statsminister Boris Johnson vil overprøve avtalen han inngjekk med EU i fjor. Det kan redusere sjansen for ein handelsavtale med EU og skade andre lands tillit til Storbritannia. Foto: JACK HIL / THE TIMES / NTB

Med berre månader igjen til overgangsperioden er slutt, vedtok det britiske parlamentet ei ny lov som bryt brexitavtalen.

Avtalen som statsminister Boris Johnson bryt er berre eit år gammal. Han fekk parlamentet til å godta brexitavtalen så seint som i desember 2019.

Det store problemet i brexit-forhandlingane, har vore transport og handel på grensa mellom Irland og Nord-Irland.

Lova som parlamentet vedtok denne veka, seier at den britiske regjeringa kan overprøve det brexitavtalen seier om Nord-Irland.

Då er ikkje brexitavtalen verdt papiret den er skriven på. Difor trugar no EU med å gå til sak mot Storbritannia – i EU-domstolen.

Noreg er eit lite land, som er heilt avhengig av internasjonal handel fungerer på ein føreseieleg måte. Då trengst det reglar, men òg respekt for reglane.

Noreg forhandlar no med britane om ein frihandelsavtale, som skal sikre Noreg tilgang til den britiske marknaden. 22 prosent av all norsk eksport går til Storbritannia, noko som gjer landet til den største eksportmarknaden for norske varer.

Den britiske snuoperasjonen reduserer andre lands tillit til Storbritannia, og den kan få store økonomiske konsekvensar.

Først og fremst reduserer det sjansen for at Storbritannia og EU får på plass ein handelsavtale før nyttår. Skal det skje, bør partane bli einige i løpet av oktober.

Utan ein handelsavtale, vil handelen mellom Storbritannia og EU bli treigare og dyrare. Det kan koste mange arbeidsplassar på båe sider av grensa.

Dette kjem på toppen av dei økonomiske konsekvensane Storbritannia og resten av Europa slit med som følgje av koronapandemien.

Britanes oppførsel gjer difor den økonomiske konsekvensen av EU-utmeldinga større enn nødvendig.