Endeleg losnar det for yrkesfaga

At rekordmange søkjer yrkesfag er gledeleg, både for elevane og samfunnet.

Noreg vil mangle 90.000 fagarbeidarar om få år. No må fylke, stat og arbeidsgjevarar støtte opp om ungdommen, og gje dei skule- og læreplass, skriv BT på leiarplass. På biletet elev Mathias Monsen på Slåtthaug vidaregåande skule. Foto: Ørjan Deisz

Publisert

Godt over halvparten av søkjarane til vidaregåande opplæring i Vestland fylke har yrkesfag som førsteval. 56 prosent, for å vere nøyaktig. Det er ny rekord, og særs gledeleg.

Det mest gledelege er at yrkesfag endeleg er i ferd med å få den statusen dei fortener. Elev Mathias Monsen på Slåtthaug vidaregåande seier det slik til BT:

«Tidligere fikk du et negativt stempel om du valgte yrkesfag. Du var på mange måter ikke god nok. Slik er det ikke lenger.»

Både ungdommen og samfunnet er tente med at yrkesfag blir meir likestilt med akademiske utdanningar i status.

Ungdom som vel utdanning etter interesse, har større sjanse for å lykkast, både i utdanninga og yrkeslivet.

For samfunnet er det òg viktig at fleire vel yrkesfag, fordi landet treng mange gode fagarbeidarar i framtida. Knapt noko land i Europa har færre som vel yrkesfag i høve til teoretiske fag, altså studieførebuande.

Det må endrast, viss Noreg skal klare å skaffe nok fagfolk i tiåra framover. Ifølgje regjeringa vil Noreg mangle 90.000 fagarbeidarar om få år.

Regjeringa har derfor lenge jobba for å auke statusen og interessa for yrkesfag. Når det no slår til, bør dei kaste seg rundt og fjerne alle hinder.

Vestland fylke har ikkje har plass til alle som no har yrkesfag som førsteval. Ved inntaket manglar dei 300 skuleplassar. Spesielt ille er det i bergensregionen.

Fylkeskommunen må i første omgang finne plass til desse innanfor dagens budsjett. Trengst det overføringar frå staten, bør regjeringa vere på tilbodssida. Å sikre ungdommen skikkeleg utdanning, helst i nærleiken av heimstaden, er ei svært god investering i framtida.

Den store interessa er òg eit varsku til næringslivet og offentlege føretak, som må gje elevane læreplass. Mange føretak ser på læreplassar som ein kostnad, framfor ei investering i framtida.

Skal dei ha arbeidskraft i framtida, må den haldninga endrast. Mange har redda seg med import av fagarbeidarar frå EU. Men kampen om fagarbeidarar i Europa vil bli langt hardare i åra framover.

Då må Noreg utdanne sine eigne fagfolk. At det gjev tusenvis av ungdommar ein jobb dei likar, er ein svært solid bonus.