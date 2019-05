Skandalen i Østerrike

Regjeringskrisen i Østerrike viser at fremstående europeiske politikere lar seg korrumpere av russiske interesser. Saken bør være en advarsel.

RISIKO: Statsminister Sebastian Kurz (ÖVP) opphevet regjeringssamarbeidet med FPÖ umiddelbart etter et urovekkende videoopptak av to sentrale politikere. Avsløringen viser hvor stor risiko det kan være å ta høyrepopulistiske partier inn i regjering, skriver BT på lederplass. byoutline Michael Gruber / TT NYHETSBYRÅN

Det kommende nyvalget i Østerrike har et urovekkende bakteppe.

Fredag publiserte tyske medier et rystende opptak av to sentrale politikere fra regjeringens høyrepopulistiske frihetsparti (FPÖ).

Opptaket avslører at visestatsminister og partileder Heinz-Christian Strache og parlamentarisk leder Johann Gudenus er tilbøyelige til å selge politisk innflytelse til russerne.

Saken bør være en vekker. Makt korrumperer, og det er naivt å tro at europeiske politikere skulle være noe unntak.

Videoseansen utspilte seg sommeren 2017, kort tid før FPÖ dannet regjering sammen med det konservative folkepartiet ÖVP.

De to FPÖ-toppene befant seg i en leilighet på Ibiza sammen med en kvinne som utga seg for å være rik og innflytelsesrik russisk oligark.

Kvinnen fikk løfter om lukrative offentlige kontrakter og kasino-lisenser i bytte mot ulovlig partifinansiering, ifølge Der Spiegel. De diskuterte også hvordan en av Østerrikes største aviser, Kronen Zeitung, kunne bli et propagandainstrument for FPÖ.

Selv om videoen trolig var en felle, viser den like fullt at Strache og Gudenus er tilbøyelige til å begå korrupsjon og å sette russiske interesser foran sitt eget folk.

Skandalen førte umiddelbart til at statsminister Sebastian Kurz (ÖVP) opphevet regjeringssamarbeidet med FPÖ. Alle ministrene fra FPÖ har forlatt regjeringen, saken blir gransket, og i september blir det nyvalg.

Selv om Kurz fortjener honnør for rask og kontant opprydning, var det i utgangspunktet dristig å danne regjering med et såpass brokete parti.

Dette er ikke den første skandalen som involverer FPÖ, og partiets tette bånd til Vladimir Putins støtteparti Forente Russland har ikke vært noen hemmelighet.

Videoavsløringen viser hvor stor risiko det kan være å ta høyrepopulistiske partier inn i regjering.

Flere slike partier i Europa har en tydelig prorussisk politikk, som italienske Lega Nord og franske Nasjonal Samling.

Sistnevnte parti har tidligere mottatt ulovlige valgkampbidrag fra Russland. Hadde Marine Le Pen vunnet presidentvalget i 2017, ville Russland fått en nyttig alliert i Élyséepalasset i Paris.

Det viser hvilket alvorlig svik det var, det de to FPÖ-toppene i Østerrike gjorde på Ibiza.

