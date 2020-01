Nøstet kan bli et nytt kulturkvartal

Hvis bypolitikerne omsider finner en løsning for Ekserserhuset, vil det likne et mirakel.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NYTT KULTURKVARTAL? Byrådet anbefaler nå en videre utredning av tomteområdet mellom Baneveien og Nøstegaten ved Sentralbadet, slik at Ekserserhuset kan gjenreises. Det er lov å håpe, mener BT. Foto: Ørjan Deisz

Fortellingen om Ekserserhuset er Bergens vonde, kulturpolitiske vandrehistorie.

Snart 19 år etter at det gamle kulturbygget ble plukket ned og lagt i stabel på Askøy, kan det være håp for huset likevel.

Byrådet anbefaler nå en videre utredning av tomteområdet mellom Baneveien og Nøstegaten ved Sentralbadet, slik at huset kan gjenreises. Det er lov å håpe.

Saken er nærmere en løsning enn på lenge. En mulighetsstudie viser at bygget kan plasseres på tomten, dersom et par bakbygg på nabohusene rives. Det er tomteselskapet Nøstegaten Eiendom AS positiv til.

Tidligere var det planene om nytt bygg for BIT Teatergarasjen i området som hindret gjenkomst for Ekserserhuset.

Men i juni 2018 vedtok bystyret at Sentralbadet skal bygges om til scenekunsthus for BIT Teatergarasjen og Carte Blanche. Tomten i Baneveien står altså ledig for andre prosjekter.

Ekserserhuset er regnet for å være Bergens første konsertscene. Det ble bygget på 1820-tallet, opprinnelig som vaktstue for soldater og offiserer.

Senere ble det brukt som sirkusarena, teater, utstillingslokale og åsted for folkemøter. Det var også øvings- og møtelokale for buekorps.

Her spilte blant annet Edvard Grieg og Ole Bull sin eneste konsert sammen, i 1873.

Huset lå opprinnelig i Jonsvollskvartalet, men ble demontert i 2001. Fem år senere ble kvartalet kjøpt av Sparebanken Vest, som samtidig overtok ansvaret for gjenoppbygging av Ekserserhuset.

Det gamle trebygget rommer betydelige deler av Bergens kulturhistorie, og fortjener en bedre skjebne enn å ligge i løsvekt på Askøy.

HUSET DEN GANGEN: Ekserserhuset lå inneklemt mellom andre bygg i det gamle Jonsvollskvartalet. Foto: BT arkiv

Gründer og tomteeier Roger Iversen har gjort en svært god jobb med å restaurere den tidligere så forfalne husrekken langs Nøstegaten.

I fjor lanserte han og samarbeidspartnerne i Bergen Sentrum og arkitektgruppen Cubus prosjektet «Nøstebyen», med Ekserserhuset som sentrum. Blant annet som permanent hjem for Pepperkakebyen.

Pepperkaker er typisk sesongvare. Ildsjelene bak gjenreisingen bør arbeide videre sammen med Byantikvaren, Byarkitekten og byens kulturaktører for å utvikle et kvartal som kan være levende for publikum hele året.

I tillegg bør prosjektet få en realistisk finansieringsmodell for gjenoppbygging og videre drift.

Ideen om «Nøstebyen» er spenstig, og den kan passe med bypolitikernes visjon om en «kulturakse» fra Kodemuseene i sør til Verftet USF i nord.

Ekserserhuset kan bli et viktig stoppested på den aksen.

Publisert: Publisert: 29. januar 2020 05:09

Om BTs leder



BTs lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og kommentargruppe. Politisk redaktør er leder for denne gruppen. Lederne er skrevet på bakgrunn av BTs publisistiske idé, sjefredaktørs meninger og avisens tradisjon. I avisens publisistiske idé heter det:



«Bergens Tidende skal være en frittstående, liberal, borgerlig (ikke-sosialistisk) avis, partipolitisk uavhengig. Avisens generelle grunnsyn skal bygge på et progressivt og menneskelig samfunnssyn. Den redaksjonelle ledelse skal ha som oppgave å lage en avis som gir sine lesere i by og bygd saklig og sann orientering om det som foregår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Redaksjonsledelsens integritet skal være uavkortet så vel utad som innad».

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt