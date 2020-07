Det er en skam at ikke 22. juli-ofrene følges bedre opp

Terror mot en nasjon består av vold mot sivile.

Overlevende og pårørende fikk enorm støtte og omtanke i tiden etter terrorangrepet. Med tiden går samfunnet videre, mens ofrenes utfordringer ofte blir større.

Det har i dag gått ni år siden terroren rammet Oslo og Utøya.

På årsdagen for angrepet må vi imidlertid også huske at terror mot en nasjon, består av vold mot sivile. Overlevende og pårørende skal bære vårt nasjonale traume i sine kropper.

I mai kom resultatene fra et forskningsprosjekt som så på helsetilstanden til de overlevende. Det er velkjent og forståelig at mange sliter psykisk etter å ha opplevd et slikt traume.

Det som overrasket forskerne, var hvor stor påvirkning de fysiske skadene hadde hatt på ofrenes helsetilstand, også den psykiske. En av forskerne bak studien sier de i mindre grad har vært oppmerksomme på de kroppslige plagene og konsekvenser av dem.

Mange av de tidligere pasientene som var med i undersøkelsen, hadde så store fysiske plager at det gikk ut over dagliglivet deres. Smertegraden hadde også sammenheng med posttraumatiske stressreaksjoner.

I tiden rett etter angrepene opplevde mange ofre og etterlatte stor omsorg. Med tiden går omgivelsene og samfunnet videre, mens mange personlig berørte opplever å slite mer ettersom tiden går.

Mange av ofrene som var med i undersøkelsen hadde behov for hjelp og oppfølging mange år senere. Enkelte av dem sliter så mye at de ikke selv klarte å kontakte hjelpeapparatet.

Eivind Knudsen, som er leder for Støttegruppen etter 22. juli i Buskerud, mener kommunene sviktet i oppfølgingen av ofrene. Forsker Gry Dyb ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, er helt enig.

Kommunene skulle ta aktivt kontakt med ofrene etter at krisehjelpen var avsluttet. Dyb sier det er veldig variabelt hvordan dette har fungert, og noen har ikke hørt fra sin kommune.

I forsøket på å forstå det større bildet rundt terror, må vi passe oss for å glemme de individuelle tapene i tragedien. Den høyreekstreme terroren er et angrep på nasjoners frihet og toleranse, men den er også et angrep på sårbare enkeltmennesker.

Anders Behring Breivik skjøt og drepte det han mente var innvandringsvennlige barn og unge. Phillip Manshaus skjøt og drepte sin søster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen fordi hun ikke var hvit.

Som nasjon er vi ofte på vårt beste når vi trues av slike bekmørke trusler. Samholdet og den kollektive fordømmelsen blir en trøst for hver eneste en av oss.

Det er vår plikt å ivareta dem som ble rammet aller hardest. At dette ikke følges ordentlig opp er en skam, og at vi ennå ikke har et ordentlig minnesmerke for tragedien, er en annen.

I dag minnes vi dem vi mistet. La oss ikke glemme dem vi fikk beholde.