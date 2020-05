Våre persondata skal vere trygge

Det er ikkje ein kamp kvar og ein kan ta. Politikarane må stoppe kjøp og sal av posisjonsdata frå mobiltelefonane våre.

Ulike appar på mobiltelefonane våre lagrar posisjonsdata, som seinare blir selt vidare. Dette er det vanskeleg å verne seg mot. Foto: Kiichiro Sato, AP

At du gjennom mobiltelefonen din kan bli spora overalt kor du går, er eigentleg ikkje så overraskande.

Likevel er det sjokkerande og alvorlege avsløringar NRK har kome med den siste veka.

For den vesle summen 35.000 kroner har dei fått posisjonsdata frå 140.000 mobilar i Noreg. Ved hjelp av denne infoen har journalistar kunna identifisere enkeltmenneske, og spore mange av deira bevegelsar over mange månader.

Av alle elektroniske spor me legg igjen, er posisjonsdata i ein særkategori fordi dei er umogelege å anonymisere. Data vil vise tydeleg kor folk bur og jobbar, og berre ved det, vil identiteten truleg vere avslørt.

Dette spørsmålet har vore svært aktuelt i Norge dei siste månadene, på grunn av statens smittesporings-app.

NRKs avsløring viser at mange av oss kan sporast utan denne appen, av heilt andre aktørar enn den norske stat.

Avsløringa viser kor hjelpelause og sårbare folk og deira personvern er. Fleire appar gir posisjonsdata vidare. Journalistane har ikkje klart å finne ut kor dataen dei har fått tilgang til, opphavleg kjem frå.

Kva folk sjølv kan gjere for å legge igjen minst mogeleg data, blir fort trekt fram. Men for ein vanleg person med smarttelefon, er det nesten umogeleg å sikre seg mot å bli spora, og at dette seinare kan bli misbrukt.

Dette til trass for at me gjennom EU har fått eit svært strengt regelverk for lagring og bruk av persondata, kjent som GDPR. Denne lova avgrensar kva data bedrifter har lov til å lagre, og praksisen NRK har funne, verkar tvilsam i lys av dette regelverket.

Men nokon må sørge for at dette regelverket blir følgt. Her må privatpersonar kunne setje sin lit til politikarar og kompetente kontrollorgan.

Det problematiske er sjølvsagt at handelen med posisjonsdata føregår på ein internasjonal marknad. Dermed har norske politikarar og kontrollorgan avgrensa makt. Det fritar dei likevel ikkje for ansvaret, og betyr at dei må samarbeide internasjonalt.

Datatilsynet vil no granske selskapet NRK har avslørt. Det er bra. Også på Stortinget har fleire fått augo opp. Men kampen for å ta vare på nordmenns personvern må skje kontinuerleg. Det vil alltid dukke opp nye aktørar som forsøkjer å utnytte dei dataene folk legg igjen utan å vite det.

Desse marknadene må bli avdekte og kontrollerte.