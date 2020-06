Politiet må slutte å ta førerkortet fra hasjbrukere

Det er som å drive vilkårlig avstraffelse av alle som tar seg en fredagspils.

Foto: Vidar Ruud

Politiet har i årevis tatt førerkortet fra cannabisbrukere, selv om de ikke utgjør noen reell trafikkfare.

En av disse sakene ble nylig avvist av den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Det betyr ikke at praksisen er akseptabel.

At politiet bruker veitrafikkloven til å praktisere sin egen, konservative ruspolitikk, er moralistisk maktmisbruk som må ta slutt.

Folk med et ukontrollert rusproblem bør helst ikke kjøre bil. Derfor åpner veitrafikkloven for at politiet kan inndra førerkort. Formålet er å fremme trafikksikkerhet.

Problemet er at politiet har brukt hjemmelen til å avskrekke og straffe folk for bruk av narkotika.

Selv om misbruket må knyttes direkte til trafikkfare, kommer det stadig nye eksempler på at førerkort blir inndratt på grunnlag av enkeltstående hasjbruk.

Det er det samme som å ta lappen fra alle som tar seg en fredagspils.

Politidirektoratet (POD) går god for praksisen, og har argumentert med at enhver bruk av ulovlige rusmidler representerer et misbruk.

Begrunnelsen er både absurd, konstruert og foreldet.

Vilkåret i loven er «edruelig». Det skal være helt uvesentlig hvilket rusmiddel som er involvert. Hasjbrukere er ikke mer tilbøyelige til å kjøre i ruset tilstand enn en som drikker seg full i helgene.

Mannen som tok saken sin til EMD, ble pågrepet med cirka fem gram hasj. Han ble ikke tatt for ruskjøring, og erkjente at han røykte 1–3 ganger i måneden. Det var nok til at han mistet førerkortet.

At EMD har avvist saken, betyr ikke at staten har vunnet, men at det fortsatt er uavklart om den slags praksis er et menneskerettsbrudd.

Det betyr ikke at politiet kan fortsette som før.

Å bli fratatt sertifikatet på grunn av manglende edruelighet er stigmatiserende. Mange av dem som rammes er avhengige av bil i jobben sin. Politiets håndtering utgjør en tilleggsstraff som er fullstendig ute av proporsjoner.

Et klart flertall på Stortinget har vedtatt å avkriminalisere bruk og besittelse av cannabis.

Moderniseringen av norsk ruspolitikk må også innebære at politiet slutter å tøye lovverket for å skremme folk fra å bruke rusmidler de ikke liker.

Det ville aldri vært akseptert å drive den slags vilkårlig avstraffelse av folk som ruser seg på alkohol.