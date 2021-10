Ta ikke den akademiske friheten for gitt

Gratulerer med 75-årsdagen, UiB. De neste tiårene bør dere bli enda tydeligere.

Universitetet i Bergen har feiret sitt 75-årsjubileum denne uken, med Kong Harald som æresgjest. – De neste tiårene bør UiB ha som ambisjon å sette større avtrykk, spesielt som kunnskapsformidler. Jobben med å løfte samfunnsdebatten og trygge demokratiet vil bli viktigere, mener BT.

Det er all grunn til å gratulere Universitetet i Bergen (UiB) med 75-årsjubileet. Hvor viktig universitetet er for Bergen og Vestlandet, kan ikke overvurderes.

UiB gir kompetanse, kunnskap og tyngde, og bidrar dermed raust til byens og regionens selvbilde, identitet og stolthet.

Jubileet bør likevel feires med ettertanke. De neste tiårene bør UiB ha som ambisjon å sette større avtrykk, spesielt som kunnskapsformidler.

Jobben med å løfte samfunnsdebatten og trygge demokratiet vil bli viktigere.

I UiBs strategi for årene 2019–2022 heter det at all aktivitet «er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning. Vårt formål er å søke, utvikle og røkte kunnskapen gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon».

UiB har etablert næringsklynger og miljøer for klimaforskning på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det viser at universitetet har vært dyktig til å bygge gode allianser, på områder som er viktige for folk, sysselsetting og miljø.

Men det finnes også felt der UiB har potensial for forbedring. Offentligheten har blitt et tøffere sted det siste tiåret. De store teknologiselskapene har bidratt til polarisering og massemanipulasjon av foruroligende dimensjoner.

Løgn, faktafornektelse og konspirasjonsteorier blomstrer på sosiale medier, og bidrar til å undergrave tilliten til samfunnets viktigste institusjoner. Slik er det fare for at selve demokratiet forvitrer.

Universitetene bør være helt i front i kampen for å bekjempe denne utviklingen. Den handler også om å forsvare universitetets egen sjel: den akademiske friheten.

Også UiB bør unngå å bli åsted for plattformnekt og forhåndssensur. Hvor galt det kan gå når ytringsrommet i akademiet krymper, har vi sett skremmende eksempler på de siste årene, spesielt i USA.

Å være et fritt og inviterende universitet med takhøyde for debatt, handler også om å forbedre kulturen blant studenter og ansatte.

For å håndtere den urovekkende utviklingen, bør akademikere i mye større grad lirke seg ut av sin ekkokamre, og delta i åpen debatt og kunnskapsformidling.

Skal UiB fremdeles være en relevant samfunnsinstitusjon om 75 år, må det være et mål å bygge terskelen til byen og regionen ytterligere ned, og styrke satsingen på kunnskapsdeling og formidling.

Universitetet i Bergen skal snart lage en ny strategi for de neste årene. Åpenhet, bedre kommunikasjon og vern om ytringsfriheten bør bli sentrale slagord.