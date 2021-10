Høgre bør ikkje drive privat utanrikspolitikk

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) har skrive protestbrev til EU om oljeboring i Arktis. Det bør leggast i skuffen.

Melkøya-anlegget i Hammerfest er førebels det fremste symbolet på oljeeventyret i Nord-Noreg. Det eventyret kan fort stanse opp, men då fordi risikoen for oljeselskapa er for stor og ikkje fordi EU-kommisjonen er i mot ny leiting, skriv BT på leiarplass.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Ein av styrkane til Noreg, som eit lite land, er brei semje om hovudtrekka i utanrikspolitikken. Meiningsbrytingane på Stortinget kan godt gå høgt, men det er regjeringa som fremjar norske synspunkt på vegner av nasjonen.

To veker etter at Høgre forlèt regjeringskontora, ønskjer ein av partiets stortingsrepresentantar å endre på dette. Han vil no drive sine eigen utanrikspolitikk.

I eit brev til leiaren for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, protesterer Bård Ludvig Thorheim (H) mot at kommisjonen vil ha stans i oljeaktivitet i Arktis.

Ifølgje NTB, som har fått sjå brevet, er hovudbodskapen at Europa treng norsk gass for å løyse den pågåande energikrisa.

Thorheim meiner nok at han gjer si plikt i å stå opp for Nordland, som han representerer. Men i staden gjer han det vanskelegare for regjeringa å fremje Noregs interesser andsynes EU. Skal Noreg stå sterkt i utanrikspolitikken, bør landet ha ei stemme.

Leiaren for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen.

EU-kommisjonen treng nok heller ikkje påminninga frå Thorheim om at kontinentet for tida er i ei energikrise. Skyhøge gassprisar skaper store problem, både for privatpersonar og næringsliv. Dette veit sjølvsagt kommisjonen.

Når dei likevel går inn for å stoppe all leiting etter kol, olje og gass nord for polarsirkelen, er det fordi dei tek åtvaringa frå FN om stans i leiting på alvor.

I Noreg er det førebels brei semje om å ignorere denne åtvaringa. Slagordet til Støre-regjeringa er «utvikle, ikkje avvikle».

Thorheim har difor liten grunn til å frykte at regjeringa er på miljørørsla og FNs side i denne saka. I så måte står brevskrivinga meir fram som eit forseinka valkamputspel.

Derimot har han all grunn til å frykte for at det nordnorske oljeeventyret vil stanse opp. Oljeselskapa er i ferd med å forlate leiting i nye områder, fordi det er for risikofylt.

Thorheim kan i staden glede seg over interessa mange fornybarselskap no viser for Nord-Noreg, fordi dei har billig straum.

Ifølgje NTB har ikkje Thorheim sendt brevet enno. Viss dei ikkje allereie har gjort det, bør nokon i Høgre no fortelje Thorheim at det bør bli verande slik.