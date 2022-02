Nato er vårt viktigste vern mot krig

Krigen i Ukraina bør parkere alle diskusjoner om norsk Nato-medlemskap.

– Et medlemskap er det viktigste vi gjør for å beskytte oss selv, både mot og i krig – særlig stilt overfor en diktator med et døvt øre til dialog og internasjonale konvensjoner, skriver BT på lederplass.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

De siste månedene har Rødt og SV kritisert Natos tilstedeværelse i sine medlemsland rundt Ukraina. De har sett det som en form for krigshissing. Det er urimelige anklager.

Nato ble opprettet etter andre verdenskrig, med de dyrekjøpte erfaringene derfra som bakteppe. I 1949 var det Sovjetunionen som var vestens store trussel.

Ved å danne en forsvarsallianse blant krigens allierte, ville man begrense sjansene for at en diktator igjen skulle kunne true sikkerheten.

De siste dagenes krigshandlinger viser med all tydelighet hvor nødvendig alliansen er, også i dag, og hvor effektivt den beskytter sine medlemmer.

Russland har truet Ukraina lenge. I 2014 annekterte de Krim. Områder øst i landet ble også destabilisert av Russland. De siste ukene har de posisjonert seg militært rundt Ukrainas grenser.

Vesten har gjort en betydelig diplomatisk innsats for å unngå eskalering av konflikten i Ukraina.

Natos artikkel 5 slår fast at et angrep på ett medlemsland, skal ses på som et angrep på alle. Når Russland så tydelig har forberedt en invasjon, må Nato ta høyde for at et angrep kan komme.

Nato kan ikke la være å beskytte sine medlemsland når en stormakt ruster opp i området. Det er nettopp i slike tilfeller Natos tilstedeværelse blir relevant.

Russlands fullskala invasjon av Ukraina natt til torsdag tyder på at Putins intensjoner uansett ikke kan stagges med ren dialog.

Det er fullt mulig å problematisere deler av Natos handlingsmønster. Mange land i verden, også Norge, har blitt militært involvert i krigshandlinger som i ettertid har vist seg å være iverksatt på tvilsomt grunnlag.

Nedrusting og diplomati vil fortsatt være grunnleggende for en mest mulig fredelig verden. Og den viktigste måten Nato vinner kriger på, er ved å unngå dem.

Et medlemskap er derfor det viktigste vi gjør for å beskytte oss selv, både mot og i krig – særlig stilt overfor en diktator med et døvt øre til dialog og internasjonale konvensjoner.

Slik som nå.