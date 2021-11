Nav må kunne beskytte sine ansatte

«Konklusjonene er alvorlige. Det er bra at Nav-direktør i Vestland, Anne Bogsnes, tar selvkritikk, og innser at Nav ikke har etterlevd rutiner og sikkerhetsregler godt nok», skriver BT.

Alle Nav-kontorer må ta lærdom av tragedien i Bergen.

Angrepet ved Nav Årstad i Bergen i september i år var en dramatisk hendelse, der en ansatt ble drept og en annen skadet.

Arbeidstilsynets rapport er en verdifull evaluering av kontorets sikkerhetsarbeid. Den avdekker mangel på rutiner og risikovurdering i en statlig etat som skal beskytte sine ansatte mot slike hendelser.

Tilsynet har varslet flere pålegg. At Nav i Bergen tar dem på alvor, må være opplagt.

Arbeidstilsynet mener Nav Årstad ikke har gjennomført tilstrekkelige, systematiske tiltak for å forebygge vold og trusler, og for å ivareta sikkerheten for ansatte.

I tillegg blir kartleggingen av risikofaktorer og -vurderinger karakterisert som mangelfull.

Konklusjonene er alvorlige. Det er bra at Nav-direktør i Vestland, Anne Bogsnes, tar selvkritikk, og innser at Nav ikke har etterlevd rutiner og sikkerhetsregler godt nok.

De syv påleggene fra Arbeidstilsynet handler om å forbedre alt fra risikovurdering og avviksrutiner, til opplæring og rolleforståelse hos ansatte og verneombud.

Men rapporten påpeker også et strukturelt problem, ved at Nav Årstad har to likeverdige eiere: staten og kommunen.

Eierstrukturen gjør koordineringen av det lokale HMS-arbeidet mer komplekst enn nødvendig, mener Arbeidstilsynet.

Det er ille at staten og kommunen ikke har overholdt samarbeidsplikten for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte ved kontoret. De to eierne bør være i stand til å kommunisere bedre om et så viktig tiltak.

Man skal være forsiktig med å konkludere med at Nav har utfordringer med sikkerheten i hele systemet sitt.

Men rapporten peker på problemstillinger som kan gjelde flere kontorer, der ansatte kan havne i risikable situasjoner.

Her kan det være mye å lære for flere. Det er bra at helse- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) vil følge opp rapporten og arbeidet med sikkerheten ved Nav Årstad.

Men hun bør også sørge for at andre Nav-kontorer i hele landet gjennomgår sine rutiner, for å hindre at liknende tragedier skjer igjen.