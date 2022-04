Avinor må ta ansvar for forurenset drikkevann

Det statseide selskapet må selv rydde opp i giften det har spredd til naboene.

Naboer nord og vest for Bergen Lufthavn, Flesland har fått påvist forurensning i brønnvannet sitt. May Lis Ruus er lei av å drikke flaskevann og bekymret for å gå i dusjen.

For mange beboere rundt Bergen Lufthavn, Flesland er vannet i springen udrikkelig. Giftige fluorkjemikalier fra brannskum som tidligere ble brukt på flyplassen har funnet veien inn i brønnvannet.

Enkelte har drukket flaskevann i ti år, men frykter fremdeles konsekvensene av å bruke brønnvannet til dusjing og klesvask. Avinor, som eier flyplassen, nekter å ta regningen for å koble de berørte naboene til kommunalt vann.

Avinor må slutte å løpe fra ansvaret. Det statlige selskapet må ta konsekvensen av gamle synder, og dekke kostnaden med at naboene får rent vann i springen så fort som mulig.

PFAS-forbindelser er syntetiske, fluorholdige stoffer som brytes svært sakte ned i naturen. Mennesker får allerede i seg slike stoffer gjennom alt fra klær til emballasje. De hoper seg opp i kroppen, og kan være kreftfremkallende og skade immunforsvar, foster, lever og nervesystem.

Avrenning fra Flesland har forurenset en rekke private brønner og samtlige ferskvann rundt flyplassen med PFAS.

Miljødirektoratet har pålagt Avinor å rydde opp i kildene til avrenningen ved alle sine flyplasser, noe som vil koste én milliard kroner. Så langt har de ikke krevd at selskapet skal betale for å koble de berørte naboene til kommunal vannledning, noe som vil koste rundt ti millioner.

Naboer forteller at Avinor tilbød en brøkdel av kostnaden for oppkobling, mot at de frasa seg ethvert fremtidig krav knyttet til forurensning. Selskapet sier de fremdeles jobber med å avklare om forurensningen skyldes forurensning fra flyplassen.

Det statseide selskapet Avinor eier Bergen Lufthavn, Flesland.

Dette er ansvarsfraskrivelse. Å sørge for at naboene får trygt vann i springen, bør inngå som en del av opprydningen.

I 2019 fikk Avinor kraftig refs fra Riksrevisjonen for at kostnadene var ute av kontroll. Selskapet har siden iverksatt kraftige kostnadskutt. Disse kuttene kan imidlertid ikke gå ut over Flesland-naboenes trygghet. Helsen er, som kjent, viktigst.

Som et statlig selskap er det til syvende og sist samferdselsministeren som er ansvarlig for at Avinor gjør jobben sin. Hvis selskapet selv ikke tar ansvar, må han sørge for at de gjør det.

Tilgang til trygt og rent vann er tross alt en menneskerettighet.