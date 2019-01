Granavolden-plattforma er eit steg i rett retning for å få ned klimautsleppa her i landet.

Få stader er avstanden større i den nye firepartiregjeringa enn i klimapolitikken. Medan Venstre har fått gjennom at CO₂-avgiftene skal aukast med fem prosent i året, har Frp fått gjennom at avgiftene på bensin og diesel skal kuttast tilsvarande. Likevel er erklæringa eit steg i rett retning.

Venstres store siger i Granavolden-plattforma er ein lovnad om å redusere CO₂-utsleppa i ikkje-kvotepliktig sektor med minst 45 prosent innan 2030. Tilsynelatande er det berre ei marginal forbetring i høve til den eitt år gamle Jeløya-plattforma, der utsleppa skulle kuttast 40 prosent.

Men Venstre har òg fått endra ordlyden i punktet, på ein måte partiet meiner legg langt sterkare føringar for å ta kutta innanlands framfor å kjøpe kvotar i EU. Har partiet rett, er dette ein framgang, fordi det vil leggje langt større press på alle departement for å få ned utsleppa. Her vil det òg hjelpe at regjeringa skal gjere ei ny kartlegging av mogelege klimatiltak.

Likevel er det liten tvil om at Venstre, vonleg med støtte frå KrF og den klimavenlege fløya i Høgre, må vinne mange kampar internt i regjeringa viss Noreg skal nå 45-målet innan 2030. Ein veikskap er at regjeringa ikkje har konkrete mål for denne regjeringsperioden, som opnar for at kutta kan skyvast ut i framtida.

Utsleppa frå transportsektoren, som utgjer over halvparten av ikkje-kvotepliktig sektor, skal etter planen halverast innan 2030. For personbilar vil det neppe bli noko problem. Insentiva for å kjøpe elbil er sterke, og er verna ut 2021. Men det er lite i plattforma som vil redusere utslepp frå fly og tungtransport.

Regjeringa legg derimot press på landbruk og fiskerinæringa: Blir ikkje staten og organisasjonane samde om ein klimaavtale, vil båe næringar bli omfatta av den årlege opptrappinga av CO₂-avgifta.

I den kvotepliktige sektoren, i hovudsak industri og oljenæring, blir mesteparten av jobben gjort av EU. Innstramminga i marknaden for CO₂-kvotar gjer at kvoteprisane har auka kraftig det siste året. Det pressar utsleppa ned.

Fjorårets rapport frå FNs klimapanel kasta eit nytt alvor inn i klimadebatten. Ein lyt vone at det alvoret òg veg tungt nok på heile regjeringa, til at intensjonane i Granavolden-plattforma blir følgt opp i praksis.