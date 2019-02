Fergefarsen

Hovedveien på Vestlandet kan ikke drives av fromme løfter.

UHOLDBART: En av de innleide fergene «Bastø II» fikk motorstopp og måtte slepes i land. Dermed ble det flere timers ventetid på passasjerene. Situasjonen er uholdbar. Slik kan ikke landets viktigste fergestrekning drives, skriver BT på lederplass. Foto: Eirik Brekke

Publisert: Publisert 4. februar 2019 21:44

Etter en svært turbulent start på året, kulminerte fergekrisen på E39 i helgen. En av fergene fikk motorstopp, og måtte slepes tilbake til Halhjem. Passasjerene ble sittende fast i over fem timer.

Hendelsen føyer seg inn i serien av kaos og forsinkelser som har preget Halhjem – Sandvikvåg siden Torghatten Nord overtok fergestrekningen 1. januar i år.

Selskapet lovet å drive sambandet med fem nye gasselektriske hybridferger. Alle fem er forsinket fra verftet. Direktør Torkild Torkildsen forsikret at de nybygde fergene skulle «komme på løpende bånd» fra 15. til 20. januar, men hittil er ikke en eneste ferge levert.

I mellomtiden har de innleide reservefergene hatt store problemer med å takle været over Bjørnafjorden og holde farten og ruten. De to første ukene ble 125 avganger kansellert. Det vil si 11,5 prosent av turene. Slik kan ikke landets viktigste fergestrekning drives.

Situasjonen er fullstendig uholdbar. E39 er hovedveien på Vestlandet, og den eneste farbare ruten mellom to av landets største byer. Da er det særlig viktig at folk kan stole på at fergene går som de skal.

Selv om Torghatten Nord ikke kan lastes for at fergene er forsinket, er de like fullt ansvarlig for alt rotet det har medført. Når et selskap tar mål av seg å levere på en så ambisiøs kontrakt med staten, må de være godt nok forberedt.

Saken gir også grunn til å stille spørsmål ved kravene som ble stilt i anbudsprosessen.

Pris har åpenbart vært en avgjørende faktor. Tilbudet fra Torghatten Nord skal ha vært en milliard kroner under nærmeste konkurrent, ifølge NRK. Det er god grunn til å spørre hva et så formidabelt sprik skyldes, og om kostnadsspørsmålet har fortrengt andre viktige hensyn. Et annet spørsmål er om Statens vegvesen har vært nøye nok med å kontrollere realismen i det løfterike anbudet.

«Hadde det fantes bedre egnede ferger å sette inn på sambandet, ville vi tvunget Torghatten Nord til å gjøre det. Men finnes nesten ikke et leiemarked for ferger i Norge», sier Anders Sæternes, fagkoordinator for ferger i Statens vegvesen til BT.

Det burde man tenkt på før. En så viktig strekning trenger større sikkerhetsmargin og en solid plan B. Det har begge kontraktsparter et ansvar for.

Mens vi venter på de nye fergene, holdes Torghatten Nord økonomisk ansvarlig gjennom en form for bøter. Det er på sin plass, men hjelper lite for trafikantene som sitter fergefast mellom Bergen og Stavanger.

