Idretts-Norge bør ikke lenger ha tillit til ledelsen i Norges idrettsforbund.

Tirsdag kom den foreløpig siste i rekken av avsløringer om pengebruken i Norges idrettsforbund (NIF). Den bør provosere alle som er opptatt av idrett.

De siste årene har blant annet NIF brukt ti millioner kroner på å kjøpe råd fra PR-byrådet First House. En del av dem handlet om hvordan Oslo skulle sikre seg et nytt vinter-OL.

Pengebruken vitner om en ledelse som ikke eier magemål. Den tyder i tillegg på at NIF-sjefene ikke har forstått sitt samfunnsoppdrag. NIFs omdømme er svekket.

Tidligere i år måtte generalsekretær Inge Andersen forlate sin stilling, etter lang tids konflikter og uro i organisasjonen. Før det hadde NIF lenge utsatt seg selv for sterk kritikk, både fra medier, medlemmer og politikere.

Mangelen på åpenhet om NIFs økonomi har vært uforståelig. Først etter betydelig press har forbundet åpnet for innsyn, og i november kom oppsiktsvekkende nyheter om utgifter til festlig lag for ledelsen og andre involverte.

For både medlemmene og kulturdepartementet må det være provoserende å vite at deres penger har gått til middager, alkohol og til å betale et PR-byrå for å selge inn et prosjekt som endte i fiasko.

Å hente vinter-OL til Oslo var en tapersak i utgangspunktet, fordi lekene i seg selv er blitt et sirkus av pamperi, bestikkelser og uansvarlig pengebruk. Sotsji-OL i 2014 var i så måte et skrekkeksempel.

Det er slett ikke uvanlig at organisasjoner i krise ber om hjelp fra profesjonelle rådgivere. De kan hjelpe til med å håndtere medietrykket, og hindre at omdømmet tar ytterligere skade.

Men det er tankevekkende at en offentlig støttet organisasjon bruker ressursene sine på å påvirke politikerne som gir dem penger. NIF får i år 684 millioner kroner over statsbudsjettet.

Informasjonen skaper også usikkerhet ved om NIF selv i er stand til å håndtere utfordringer, eller om de handler strategisk for å bagatellisere sine disposisjoner. Svarene fra NIF-ledelsen viser at den fremstår som mest opptatt av å forsvare sine egne stillinger.

«Dere kan stole på meg», sier idrettspresident Tom Tvedt til VG. Men tillit er ikke noe som automatisk tilkommer den øverste ledelsen for landets største folkebevegelse. Tillit er noe man gjør seg fortjent til.

Dersom presidentens mangel på ydmykhet er betegnende for hele idrettsledelsen, er det illevarslende.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har vært forbilledlig tydelig i kritikken av NIF-ledelsens hemmelighold og pengeforbruk.

Nå bør hennes viktigste oppgave være å bidra til å gjenopprette tilliten til NIF. Hun kan begynne med å oppfordre president Tom Tvedt til å vurdere sin stilling.