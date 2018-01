Forvaltninga av oljefondet bør sjekkast, men ikkje av forskarar med tilknyting til Noregs Bank.

Oljefondet har vore ein suksess. Avkastinga til no er, ifølgje fondet sjølv, over 3800 milliardar kroner. Det er meir enn staten har putta inn i fondet.

Likevel må fondet finne seg i å bli sett i korta. Dei siste åra har det gått ein høglydt diskusjon om bruken av aktiv forvaltning, der forvaltarar prøver å plukke vinnarar i aksjemarknaden.

Rundt 1000 milliardar kroner av oljefondet, over ti prosent, blir forvalta på denne måten. Resten blir forvalta som eit såkalla indeksfond, der pengane blir plasserte i selskap etter storleiken dei har på børsen.

Aktiv forvaltning er svært omdiskutert. Det er dyrare enn indeksfond, fordi det krev mange høgt løna forvaltarar. Likevel viste ei undersøking Wall Street Journal offentleggjorde i april at dei aktive fonda hadde tent mindre enn indeksen dei siste 15 åra.

Finansdepartementet svarte på kritikken ved å be to finansprofessorar, Bernt Arne Ødegaard og Magnus Dahlquist, om å undersøkje saka. Desse konkluderte med at aktiv forvaltning skapte 30–50 milliardar i ekstra inntekter for Oljefondet i åra 2013–2017.

Problemet med konklusjonen er at den ifølgje andre fagøkonomar er usikker, fordi resultata er innanfor den statistiske feilmarginen.

Oljefondet forvaltar vår felles formue, og det er difor svært viktig at det skjer på ein så god måte som mogeleg. Då må fondet forvente å bli sett i korta av folket, og våre folkevalde.

Oljefondet blir kontrollert av styret i Noregs Bank, men det er god grunn til å spørje om dette styret har den kompetansen som trengst for å gjere jobben skikkeleg. Argumenta for at Oljefondet får sitt eige styre er sterke, sjølv om det òg har sine utfordringar.

At Finansdepartementet tek initiativ til å kontrollere forvaltninga av fondet, slik dei har gjort i denne saka, er bra. Det som ikkje er bra er at dei har vald to professorar med tilknyting til Noregs Bank, som har ansvaret for forvaltninga av fondet.

Ødegaard var tilsett i Noregs Bank i perioden 1997–2013, medan Dahlquist sat i Norges Banks Research Council fram til i fjor.

Ifølgje Dagens Næringsliv endra dei to konklusjonen på undersøkinga i positiv retning, etter møte med folk i Oljefondet. Dei to nektar for ein slik samanheng, og meiner DN har misforstått.

Uavhengig av den saka var det feil av Finansdepartementet å la folk med tilknyting til Oljefondet stå for undersøkinga. Det undergrev truverdet til konklusjonen.

Departementet bør difor gjere jobben ein gong til, med heilt uhilda folk denne gongen.