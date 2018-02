Regjeringen myket opp arbeidsmiljøloven for å få flere i utsatte grupper i arbeid. Skjer det ikke på sikt, må regjeringen finne ny politikk.

I 2015 ble arbeidsmiljøloven endret slik at arbeidsgiver kan ansette midlertidig i 12 måneder. Slik skulle det bli lettere for unge, innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne å få jobb.

En forskningsrapport fra Institutt for samfunnsforskning konkluderer nå med at dette ikke har skjedd. Flere i utsatte grupper har ikke fått jobb, men flere har fått midlertidige jobber.

Det er altfor tidlig å konkludere om lovendringen har virket etter hensikten. Men når regjeringens argument for lovendringen var å senke terskelen for å få jobb, må den også justere kursen dersom politikken på sikt viser seg ikke å fungere slik.

Regjeringen kunne ha basert lovendringen på andre argumenter, som at en mer fleksibel arbeidsmiljølov trengs for å styrke næringslivet. Arbeidsgivere kan oppleve det som mindre risikabelt å gi flere jobb dersom ansettelsene er midlertidige – særlig i dårlige tider.

Men regjeringens argument var at flere unge, innvandrere og funksjonshemmede ville komme i jobb. Dersom den effekten ikke inntreffer, faller grunnlaget for lovendringen bort, og regjeringen må være villig til å revurdere den.

Arbeidsminister Anniken Haugli (H) har rett når hun påpeker at det er vanskelig å slå fast hva som er årsaken til at ikke flere har kommet i arbeid.

Endringen kom midt i en økonomisk nedtur, der mange bedrifter, særlig på Vestlandet, måtte nedbemanne. En mer fleksibel arbeidsmiljølov kan ikke veie opp for et oljeprisfall. Det er først nå, når bedriftene har begynt å oppbemanne igjen, det er mulig å se om loven har noe for seg.

Selv om det er for tidlig å slå fast at oppmykingen av arbeidsmiljøloven er mislykket, er det enkelte funn i rapporten som gir grunn til bekymring. Det ser ikke ut til at reformen har gjort det lettere for personer med nedsatt funksjonsevne å få jobb.

Det er også nødvendig å følge med på om økt adgang til midlertidige ansettelser fører flere inn i fast jobb på sikt. Faste ansettelser bør fortsatt være normen i det norske arbeidslivet.

Oppmykingen av arbeidsmiljøloven var kontroversiell. Å gjøre det lettere for arbeidsgivere å ta sjansen på å ansette personer i sårbare grupper, må være en høyt prioritert politisk oppgave fremover. Det var rett av regjeringen å teste ut om lettere tilgang midlertidige ansettelser kunne få flere i jobb. Også i arbeidslivspolitikken må det være rom for å prøve, for det er ikke alltid politikken feiler.

Men prøvingen må være kunnskapsbasert, og dersom politikken ikke virker slik regjeringen ønsket, må man heller finne andre tiltak.