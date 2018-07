Israels nye nasjonalstatslover er diskriminerende og udemokratiske.

I skyggen av president Donald Trumps skandaløse toppmøte med kollega Vladimir Putin i Helsinki forrige uke, skjedde det urovekkende ting hos USAs nære allierte Israel.

Nasjonalforsamlingen Knesset vedtok de omstridte «nasjonalstatslovene», som slår fast at bare innbyggere av jødisk avstamming har selvråderett i Israel.

Ved et pennestrøk gjøres de 1,8 millioner arabisk-israelerne, om lag 20 prosent av befolkningen, til en slags annenklasses statsborgere. Samtidig mister arabisk statusen som likestilt nasjonalspråk, ved siden av hebraisk.

At et demokrati av vestlig innretning innfører lover som eksplisitt diskriminerer store deler av befolkningen basert på etnisitet, finnes det knapt paralleller til i dag.

Israels høyreorienterte og nasjonalistiske regjering har begrunnet lovene med et behov for å befeste Israels status som nasjonalhjem for jødene. Blant paragrafene finnes også en oppmuntring til å bygge flere jødiske bosettinger.

Lovene er et tilbakeslag for demokratiet, og trolig ytterligere et nådestøt for en tostatsløsning i Midtøsten. Statsminister Benjamin Netanyahu slår fast at det er flertallets rett som gjelder.

Slik underminerer han et viktig prinsipp: at et demokrati også skal ivareta minoritetenes interesser, og sørge for like rettigheter for alle nasjonens statsborgere.

Kritikken har vært massiv. EUs utenrikssjef Federica Mogherini mener det nye lovverket er et alvorlig hinder for en totstatsløsning. Lederen for de arabiske partiene i Knesset, Ayman Odeh, kaller lovene «demokratiets død».

Også en av de største jødiske organisasjonene i USA reagerer sterkt. «Skaden nasjonalstatslovene påfører den sionistiske visjonen og den israelske statens demokratiske verdier er enorm», uttalte rabbi Rick Jacobs i organisasjonen Union for Reform of Judaism.

Israels regjering liker å fremheve sitt land som «det eneste fungerende demokratiet» i Midtøsten. Desto verre er det om Netanyahu-regjeringen selv undergraver denne statusen.

Landet ser ut til å drive enda lenger ut i nasjonalismens og isolasjonismens sump. EU gjør rett i å reagere tydelig.

Norge har historisk sett hatt en viktig rolle i fredsprosessen i Midtøsten, men regjeringen sitter for tiden stille og ser på. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bør ta avstand fra det som nå skjer.

Fortsetter Israel sin ferd mot det illiberale, kan det ødelegge alle fremtidens forsøk på å skape fred.