Kanskje kommer Koengen

Staten er uenig med staten om hvordan bybaneutbyggingen til Fyllingsdalen kan sikres. Bergen blir taperen.

KOENGEN PÅ HAUGEN: Her kan det bli godsterminal om ikke staten klarer å bli enig med seg selv om en annen løsning. Foto: Rune Sævig

Publisert: Publisert 1. februar 2019 05:38

I september trenger bybaneutbyggingen tilgang til Bane Nor-området på Mindemyren. Om det ikke skjer, vil hele bybanen til Fyllingsdalen bli skjøvet ut i tid. Det koster både tid og penger, skrev BT onsdag.

Problemet er at jernbanen trenger et sted for omlasting av gods fra bane til vei. Et annet alternativ er å flytte transporten, først og fremst av nybiler, til vei eller sjø. Så langt har jernbaneinstitusjonene vært lite villige til å peke på andre alternativer enn området ved Koengen.

Og Koengen sier Riksantikvaren nei til. Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) sier at en løsning må finnes innen utgangen av februar. Klokken tikker, men staten ser ikke ut til å forhaste seg.

BT skrev onsdag at ett års utsettelse kan koste innbyggerne 390 millioner kroner. Tallet vil bli presentert av Bybanen Utbygging i et notat fredag.

«Dilemmaet vårt er at hvis vi sier ja til dette, så kommer Riksantikvaren trolig til å klage det inn. Hvis vi sier nei, så vil Bane NOR antakelig klage det inn. I begge tilfeller går tiden. Nå må regjeringen skjære gjennom og finne en løsning på dette problemet», sa Tryti til BT tirsdag. Det illustrerer tydelig problemet:

Det er en rekke statlige etater, institusjoner og selskaper som nå er sentrale aktører for å sikre fremdrift i utbyggingen. Jernbanedirektoratet ligger direkte under samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Det gjør også Bane NOR SF, men dette er et statlig foretak som har et frittstående styre, og dermed større grad av selvstyre.

Riksantikvaren er på sin side sterkt imot å ta Koengen i bruk som godsterminal. De ligger under Klima- og miljødepartementet og statsråd Ola Elvestuen (V).

Felles for alle disse tre institusjonene er at de har helt andre samfunnsoppdrag enn å skaffe Bergen bybane så raskt og billig som mulig.

Situasjonen er fortvilende for Bergens politikere, men også for dem som er avhengig av stabil godstransport til byen – og ikke minst for alle som vil nyte godt av bybane til Fyllingsdalen.

«I en slik situasjon vil det ikke være merkelig om sammenlikninger med Stortingsgarasjen og flyplassen i Berlin kommer opp», skriver utbyggerne om situasjonen der ulike etater trenerer utbyggingen.

Etter planen trengs det et midlertidig område frem til godsterminal på Nygårdstangen er utbygd i 2024.

Det er ikke ønskelig med en utbygging på Koengen. Det må være mulig å finne løsninger som ikke skjemmer byens middelalderarv og fører enda mer tungtransport inn i bykjernen, og som samtidig ikke utsetter den viktige bybaneutbyggingen.

Nå må staten, staten og staten lære seg å snakke sammen.

