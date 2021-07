Ta vaksinen du får tilbod om

Både Pfizer- og Moderna-vaksinane er trygge.

No har Bergen kommune byrja å tilby Moderna-vaksinen. Den er likeverdig Pfizer-vaksinen, og dosane kan kombinerast. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

20 personar forlét vaksinestasjonen torsdag og fredag i førre veke, fordi dei skulle få Moderna-vaksinen som sin andre dose.

Dersom dette held fram, vil det forseinka vaksineringa.

Til no er det Pfizer-vaksinen som er gitt.

For éi veke sidan byrja Bergen kommune å tilby Moderna-vaksinen, og den får Bergen mange av i tida framover. Pfizer-vaksinen blir det derimot færre av.

Det har gjort at mange bergensarar har fått tilbod om Moderna som andre dose.

Båe to er såkalla mRNA-vaksinar, og Folkehelseinstituttet (FHI) seier at dei er likeverdige – og at ei eventuell kryssvaksinering er uproblematisk. Difor informerer ikkje Bergen kommune om kva vaksine som vert gitt for kvar enkelt dag.

FHI sit på kunnskap og kompetanse som borgarane kan stole på.

Det er sjølvsagt legitimt å ha spørsmål knytt til ei slik kryssvaksinering, men dette bør takast opp med fastlegen. Det bør ikkje føre til at folk går frå vaksinesenteret.

Bergen kommune bør vurdere, i lys av denne utviklinga, å informere om at dose to kan avvike frå dose éin.

Koronavaksinen er eit gratis tilbod for innbyggarane, og vaksinen er det viktigaste tiltaket for å ta Noreg ut av pandemien. No når deltavarianten har blitt dominerande i Noreg, er det viktig å gjere det ein kan for å beskytte seg sjølv og samfunnet.

Då må flest mogeleg takke ja til sin andre vaksinedose òg.

Alle som har fått ein vaksinedose, har sett det imponerande arbeidet som er i sving for å vaksinere innbyggarane mot koronaviruset.

Dersom mange takkar nei til vaksinen i lokalet, vil det skape unødvendige problem for dei som jobbar på vaksinestasjonen.

Dei bør bruke mest mogeleg av si tid på å gjennomføre vaksinasjonar, og minst mogeleg tid på å overtyde folk til å faktisk ta imot vaksinen dei har møtt opp for å få.

Sjansen for at vaksinesenteret vil sitje att med ubrukte dosar vil òg auke. Det er svært problematisk. Noreg har kome langt i vaksineringa, men tilgangen på koronavaksinen er framleis knapp over heile verda.

Då er det synd om ugrunna frykt fører til at dosar går tapt.

Styresmaktene har eit ansvar for å organisere vaksineringa på ein effektiv måte, slik at alle dosane vert brukt. Borgarane har eit ansvar for å gjere den jobben så lett som mogeleg.