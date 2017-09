Norges neste regjering må sette klima og liberale verdier høyere.

Den neste regjeringen har tre viktige oppdrag: Det første er å ta lederskap for å hindre menneskeskapte klimaendringer. Det andre er å sikre norsk økonomi, slik at velferdsstaten forblir bærekraftig. Det tredje er å verne om den liberale rettsstaten.

Oljealderen har vart i over 40 år. Det neste tiåret vil den gå mot slutten. Det vil kreve politisk mot å hindre at de fete årene etterfølges av magre år.

Det er særdeles krevende å nå målet om mindre enn to graders global oppvarming. Lykkes ikke det, vil konsekvensene være langt verre å håndtere. Et land som fortsatt nyter godt av inntektene fra olje og gass må ta et større ansvar enn det Solberg-regjeringen har tatt.

Næringsgrunnlaget i Norge må endres. Både fordi klimatrusselen krever det, men også fordi det det grønne skiftet ellers i verden tvinger det frem. Den neste regjeringen må tørre å ta radikale grep slik at omstillingen skjer raskt nok. Men politikkens oppdrag må først og fremst være å støtte opp om det initiativet som næringslivet tar. Sterk statlig inngripen kan virke mot sin hensikt. Det kan ikke avgjøres politisk hva som er fremtidens næringer.

Fallende inntekter fra olje- og gassnæringen, samtidig som befolkningen eldes, vil gjøre offentlige budsjetter strammere. Norge trenger en regjering som forstår at selv en velmenende stat har begrensninger, og at stadige utvidelser av velferdsstaten ikke gjør den mer bærekraftig. Mer treffsikre, heller enn mer omfattende, velferdsordninger er veien fremover.

For ikke å skyve problemene over på dem som nå går i barnehagen, er det avgjørende at den neste regjeringen tør å stå løpet ut med nødvendige reformer. Raske endringer skaper usikkerhet, men å stå stille gir kun falsk trygghet.

Liberale verdier presses fra flere kanter, også i Norge. Terrorangrep i Europa frister europeiske politikere til å sette enkeltmenneskets frihet til siden i en naiv tro på at stadig mer kontroll gjør oss trygge. Ja, menneskerettighetene begrenser norske politikeres handlingsrom, men det er også hensikten.

Regjeringen bør bestå av politikere som forstår hva det betyr at rettigheter er universelle. På det punktet har Solberg-regjeringen skuffet, både i justispolitikken og på innvandringsfeltet. Økt innvandring fører problemer med seg. De problemene må også den neste regjeringen ta tak i, men da uten å skape ubegrunnet frykt.

Enhver regjering må tåle prøvelser. Solberg-regjeringen har måttet takle to i særklasse: oljeprisfallet i 2014, og flyktningkrisen i 2015. Underveis har opposisjonen vært kritisk til håndteringen av begge. Hovedbildet ved stortingsperiodens slutt, er likevel at regjeringen har bestått prøven. Det har også Stortinget, som viste en prisverdig evne til å stå sammen om å håndtere høy tilstrømming av flyktninger og migranter høsten 2015.

Nasjonalt som internasjonalt, er den aller største jobben å begrense menneskeskapte klimaendringer. Dagens regjering har ikke bevist at den vil gjøre det som trengs. Det har heller ikke det store partiet på venstresiden, Arbeiderpartiet.

Uavhengig av hvem som vinner valget, er det de små, ansvarlige klimapartiene som igjen må presse på for at tilstrekkelig handling kommer raskt nok.

Dagens regjering har ikke levert godt nok på klima, og den har brukt for mye penger. Kursen må derfor justeres. Norge trenger en regjering som i større grad setter enkeltmenneskets frihet, rettigheter og ansvar først, og som evner å fornye politikken i takt med endringene rundt oss.

Statsminister Erna Solberg fortjener fornyet tillit, men hun må sørge for å dra politikken i mer liberal retning. En regjering der de to sentrumspartiene KrF og Venstre har større innflytelse, vil være det beste for landet og fremtiden.