Frykten må aldri få svekke demokratiet

Den grusomme terroren i Wien tester våre demokratiske reflekser. Forsvaret av det liberale samfunnet er fremdeles viktig.

Frykten er et grusomt våpen. Men den må møtes med forsikringer om at demokratiet er så solid, at det også overlever den verste tragedie, mener BT. Foto: Matthias Schrader / AP

Terroraksjonen midt i Wien sentrum mandag viser at sympatisører av Den islamske staten (IS) fremdeles har evne til å skape kaos og død, midt i Europa.

Lignende terror i Frankrike de siste ukene er grusomme påminnelser om hvor sårbare våre samfunn er. Samtidig krever tragediene sterk prinsipiell ryggrad hos politikere.

De skal både hindre panikk og raseri, og samtidig forsvare det åpne og liberale samfunnet.

Det er krevende å finne en fornuftig balanse mellom sikkerhet og frihet. Snart 20 år etter 11. september-terroren, sliter Vesten fremdeles med å finne riktig avveining.

Men det vi vet i dag, er at store feil ble begått etter terroren på amerikansk jord. Blant annet ble omfattende sikringstiltak innført i de fleste land, for eksempel på flyplasser og i havner.

Spørsmålet er om den massive innsatsen har gjort Europa særlig tryggere.

USAs invasjon av Irak i 2003 var et direkte svar på terroren, men var legitimert med falske opplysninger - et bedrag hos vår viktigste allierte som nå viser seg å være fatalt.

Tragisk og paradoksalt nok er Irak-invasjonen opphavet til organisasjonen som inspirerte terroren i Wien sentrum mandag.

Frykten for terror har også ført til sviktende demokratisk kontroll av statenes overvåkningstjenester.

Avsløringene fra varsleren Edward Snowden i 2013 er et eksempel på dette. Han viste at etterretningsorganisasjonen NSA hadde brukt data fra verdens største teknologiselskaper til å overvåke landets egne borgere, i all hemmelighet.

Hendelser som dette bidrar til uthuling av den liberale rettsstaten, og svekker demokratiet og tilliten i samfunnet.

Mangel på tillit kan føre til fremgang for opportunistiske politikere og demagoger som spiller på folkets frykt.

Det gir i sin tur rom for autoritær politikk, som tærer på demokratiets garantifunksjoner: frie valg, åpenhet, et uavhengig rettsvesen og andre kontrollinstanser.

Det bør ingen liberal rettsstat tillate. Hvert eneste terrorangrep er en fryktelig tragedie, som svekker trygghetsfølelsen og troen på at staten kan beskytte oss mot farer.

Frykten er et grusomt våpen. Men den må møtes med forsikringer om at demokratiet er så solid, at det også overlever den verste tragedie. Noe annet vil være å innrømme at terroristene har vunnet.