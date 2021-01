Lovende satsing på lekeplass fra byrådet

Å lage gode aktivitetsområder i sentrum, vil komme hele byen til gode.

Byråd Eline Hakestad (MDG) på Tollbodkaien. Foto: Rune Sævig

Onsdag i forrige uke kunne byrådet avsløre planene om en stor, ny lekeplass på Tollbodkaien på Nordnes.

Byråd for byutvikling, Eline Haakestad (MDG), håper lekeplassen kan stå klar til bruk allerede i 2023.

Å investere i gode aktivitetsområder i sentrum er en god idé, som kommer hele byen til gode.

Lekeplassen vil etter planen koste syv millioner kroner, og skal tilpasses barn i barneskolealder.

Byrådet vurderte også å legge lekeplassen til Nøstet, men på grunn av bilstøy falt valget altså på Nordnes.

Det virker fornuftig.

Den store tomten ved Tollboden ligger pent til langs sjøen, og kommer til å bli et hyggelig sted å oppholde seg for både små og store.

Den romslige Tollbodkaien skal nå utvikles til lekeplass. Foto: Rune Sævig

Tomten ligger også sentralt til, både for nordnesbeboerne og resten av byen. Det gjør at lekeplassen har potensiale til å tiltrekke seg langt flere enn bare nordnesboerne.

Gode uteområder stimulerer ikke bare til lek og aktivitet, men også til å ta byen i bruk på flere måter. En handelsnæring som sårt trenger stimuli, bør være glad for at byrådet satser på å gjøre sentrum til et sted folk ønsker å besøke.

At gode aktivitetsplasser er etterlengtet i sentrumskjernen, illustreres tydelig av suksesser som klatreparken på Fløyen, og den helt nye klatreparken i Nygårdsparken.

Skøytebanen på Skansen har også blitt svært godt besøkt i løpet av vinteren.

Å gjøre parker og åpne plasser om til bruksområder, gir innbyggerne større eierskap til dem.

Byråden har også vært med på å sette opp to andre midlertidige lekeplasser i sentrum. I byparken finnes nå flere aktivitetsstasjoner for mindre barn. I Marken har det vært rullepark for eldre barn og voksne.

De midlertidige prosjektene skal kartlegge etterspørselen og behovet for ulike aktiviteter.

Slike prosjekter er god byutviklingspolitikk, som sørges for at kommunen kan bygge lekeplasser folk faktisk bruker.

I dag er Tollbodkaien parkeringsplass, med plass til 200 biler. Disse vil fjernes når lekeplassen bygges.

Det blir utvilsomt upopulært blant enkelte at parkeringen fjernes. Samtidig har Tollboden vært bilfri i lange perioder tidligere, og heller vært brukt til kultur og servering.

Det er flott at byrådet nå bruker denne perlen av en tomt på noe som gagner hele byen.