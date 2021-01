Elevane må få vere mest mogeleg på skulen

Regjeringa bør berre bruke smitteverntiltak til å kjempe mot smitte.

Utdanningsminister Guri Melby (V) vil opne for meir heimeskule i enkelte tilfelle. Foto: Jil Yngland / NTB (Arkiv)

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Regjeringa har opna for meir heimeundervisning, for å avlaste skular der det har vore stort fråvær blant elevar og lærarar.

Det er uklokt. Heimeskule er eit smitteverntiltak, og bør berre brukast som det.

I dag er det berre mogeleg med heimeskule når smittesituasjonen tilseier det. Då må skulane vere på raudt nivå. Regjeringas framlegg opnar for heimeskule òg på gult nivå – utan at det er smittefaglege vurderingar som ligg til grunn. Framlegget gjeld for elevar over 12 år.

Eit tiltak som nektar elevar å kome på skulen, utan at det er smittevernomsyn som ligg til grunn, er neppe forholdsmessig – og difor for inngripande.

Då regjeringa kom med framlegget før jul, slo dei fast at elevens beste skal leggast til grunn, og at skular ikkje utelukkande kan innføre heimeskule for læraranes del. Men det er likevel uklart korleis elevane kjem betre ut av å ha meir heimeskule, samanlikna med å ha undervisning på skulen.

Utdanningsforbundet og KS støttar framlegget. Dei representerer lærarar og kommunane. Barneombodet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er negative.

Dei representerer barn og smittevernkompetansen. Barneombod Inga Bejer Engh seier til NRK at ho fryktar at ordninga blir misbrukt.

Regjeringa seier at dei vil stille større krav til heimeundervisninga. Det skal til dømes ikkje vere nok at elevane har oppgåver dei kan løyse heime. Skulen skal sørgje for munnleg dialog med elevane gjennom skulekvardagen.

Når det er fråvær som kan utløyse heimeskule, er det uvisst korleis strengare krav enn tidlegare periodar med heimeskule skal redusere presset.

Regjeringa peikar på at dei som treng å vere mest mogeleg på skulen, skal få vere på skulen. Det kan opplevast stigmatiserande å vere den eleven som likevel må møte opp på skulen, noko Norsk barnelegeforening peikar på i sitt høyringssvar.

Ifølgje Barneombodet, var det fleire som takka nei til eit opplegg på skulen i fjor vår, sjølv om dei hadde krav på det – nettopp på grunn av stigmaet knytt til at ein trong ei anna oppfølging enn resten av klassen.

Pandemien skal i minst mogeleg grad gå utover barn og unge. Heimeskule er eit altfor inngripande tiltak, som avgrensar barns sosiale liv.

Regjeringa kan innføre slike forskriftsendringar sjølv, men Stortinget har rett til å trekke forskriftene tilbake. Arbeidarpartiet vurderer det i dette tilfellet.

Når eit så inngripande tiltak vert vurdert innført gjennom covid-19-forskrifta, utan at det er smittevern som ligg til grunn, bør Stortinget absolutt vurdere å overprøve regjeringa.