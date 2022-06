Kommunene kan vanskelig stole på regjeringen etter dette

Regjeringens kommunekupp på Sørlandet bryter med egne løfter og sunn fornuft. Det setter en farlig presedens.

«Når regjeringen velger å overstyre lokaldemokratiet ved å avholde folkeavstemning i deler av den nye kommunen, setter det en farlig presedens», mener BT på lederplass. Her er Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum under lanseringen av Hurdalsplattformen i 13. oktober 2021.

Like før jul vedtok kommunestyret i Kristiansand å avslutte prosessen med en mulig oppsplittelse av kommunen. I 2020 ble Songdalen og Søgne slått sammen med mye større Kristiansand, som følge av regjeringen Solbergs kommunereform.

Skal vi tro Hurdalsplattformen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige om i fjor høst, skulle dermed saken være avklart. Den nye storkommunen skal bestå, fordi kommunestyret selv har bestemt det.

Likevel besluttet regjeringen sist uke at innbyggerne i Songdalen og Søgne skal få stemme over løsrivelse neste år. Det er stikk i strid med både egen regjeringsplattform og sunn fornuft, og gjør det vanskelig for resten av Kommune-Norge å stole på regjeringen.

Regjeringsplattformen åpner for at kommunestyret i en sammenslått kommune kan få søke om tilbakestilling til gammel kommunestruktur, dersom det er flertall for det. Det ville altså ikke nye Kristiansand.

Når regjeringen velger å overstyre lokaldemokratiet ved å avholde folkeavstemning i deler av den nye kommunen, setter det en farlig presedens. Kommunestyrer over hele Norge kan ikke lenger stole på at beslutninger de fatter vil bli respektert av dem som sitter i regjeringskontorene i Oslo.

Lokalt er reaksjonene på at Arbeiderpartiet har latt seg overkjøre av Senterpartiet i denne saken sterke. Arbeiderpartiet sentralt ser likevel ikke ut til å forstå alvoret.

– Nå er jeg mest av alt opptatt av hvordan vi i fellesskap kan se framover og ha en god dialog, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Men i stedet må norske kommuner se seg over skulderen, av frykt for en regjering som når som helst kan komme med bakholdsangrep mot lokalt demokratisk fattede vedtak.

Regjeringsvedtaket viser også manglende respekt for hva en oppsplitting vil koste den berørte befolkningen.

Jobbene til rundt 9000 kommunalt ansatte, som har gått gjennom mer enn to år med omorganisering, settes på spill. Den nye storkommunen har gjort enorme investeringer i de to gamle småkommunene, og nå blir det usikkert hvem som skal ta regningen. Nye, sterke fagmiljøer må muligens splittes opp igjen.

Små Facebook-opprør kan ikke få styre kommunestrukturen i Norge. Regjeringen burde heller bruke penger og krefter på å styrke dagens kommuner, slik at de kan gjøre en best mulig jobb – for vanlige folk.