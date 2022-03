En krevende balansegang

Regjeringen må bremse prisveksten samtidig som den hjelper dem som blir hardest rammet.

Mandat til onsdag holder regjeringen budsjettkonferanse på Klækken Hotell på Ringerike. Der må finansminister Trygve Slagsvold Vedum (nummer to fra høyre) klare å motstå krav fra regjeringskollegaene om å bruke mer penger.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Mandag samlet regjeringen seg til sin aller første budsjettkonferanse. Statsbudsjettet er det viktigste uttrykket for en regjerings politiske prioriteringer. Denne muligheten har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gledet seg til lenge.

De to regjeringspartnerne står imidlertid i en skikkelig skvis. Løfter om både avgiftskutt og høyere kjøpekraft for «vanlige folk» møter en realitet hvor økonomien står i reell fare for overoppheting. Resultatet kan bli en rask rentevekst som vil ramme en gjeldstynget befolkning hardt.

Derfor er det bra at finansministeren signaliserer at regjeringen vil holde igjen på den offentlige pengebruken.

Forsiktig pengebruk var ikke akkurat mantraet i valgkampen Vedum førte for Senterpartiet i fjor høst. Nå må han vise at han klarer å holde hodet kaldt, og at han er finansministerjobben verdig.

Les også Vedum vil holde igjen på oljepengebruken for å unngå raskere renteoppgang

Mangel på arbeidskraft, høye råvarepriser og flaskehalser i internasjonal handel er tre viktige årsaker til den rekordhøye prisveksten. Resultatet er at folk flest får dårligere råd.

Inflasjon kalles gjerne «skatt på fattigdom», fordi den rammer fattige hardest. Men de som har minst er også mest avhengige av velferdsordninger og økonomisk støtte fra staten.

Regjeringen står derfor foran en krevende balansegang: Å lette byrden for de mest sårbare uten å øke pengebruken.

Les også Finansministeren vil prioritere forsvar og beredskap i statsbudsjettet

Finansminister Vedum må være streng, smart og målrettet. Generelle kutt i drivstoffavgiften er ikke et slikt tiltak. En nødvendig strømstøtte må spisses inn mot dem som virkelig trenger den.

Solberg-regjeringen lyktes dårlig med å redusere pengebruken etter at de måtte holde økonomien flytende gjennom oljeprisfallet i 2014. Budsjettenighet ble oppnådd ved å bruke mer oljepenger snarere enn å prioritere. Under koronapandemien har myndighetene kastet penger etter det aller meste.

Inflasjonen som Støre og Vedum har fått i fanget på vei inn i sitt første statsbudsjett kan de imidlertid ikke betale seg ut av.

– Det er viktig med trygg økonomisk styring, sa Vedum mandag.

Og landet må være trygg på at han klarer å holde ord.